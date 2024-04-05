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Фитнес-тренер объяснила, как понять, что тренировки вредят здоровью
Фитнес

Сегодня, 19:25

1 мин.

Фитнес-тренер объяснила, как понять, что тренировки вредят здоровью

Мария Маковей
Автор
Елена Соболь
Фитнес-тренер
Девушка отдыхает после упражнений.
Фото jacoblund/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь рассказала, как понять, что тренировки идут во вред здоровью.

«Есть несколько признаков того, что тренировки вредят здоровью. Первый — боль во время выполнения упражнений. Скорее всего нарушена техника или взят слишком большой вес. Поэтому если во время выполнения упражнения возникают болевые ощущения, нужно обратиться за консультацией к тренеру или врачу», — объяснила эксперт.

Ко второму симптому вредной тренировки специалист отнесла перетренированность. Без видимых причин падает концентрация внимания, снижается уровень энергии и ухудшается настроение.

«Если заметили остановку прогресса, учащенное сердцебиение в состоянии покоя, постоянную боль в мышцах, травмы и эмоциональные качели, пора взять перерыв на пару дней или неделю», — добавила Соболь.

Третий признак — нарушения сна. Если вы стали заниматься спортом и заметили, что появилась бессонница, частые ночные пробуждения и усталость, нужно пересмотреть программу тренировок.

«Полноценный восьмичасовой сон необходим для нормального функционирования организма. Без должного отдыха вы просто не сможете правильно тренироваться и достигать каких-либо даже минимальных результатов. Никакого прогресса, скорее наоборот», — подытожила тренер.

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