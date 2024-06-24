Фитнес-тренер рассказала, как не растерять форму во время отпуска

Эксклюзивно для «СЭ» фитнес-тренер Наталья Горбунова рассказала, как не растерять физическую форму во время отпуска.

Для начала эксперт рекомендует рассмотреть два фактора — длительность отдыха и его направленность. Например, если вы отправляетесь в отпуск на 4 дня, переживать не стоит. Отдых от тренировок менее одной недели не сильно скажется на физической форме и показателях.

«Если планируете две недели отдыхать, стоит рассмотреть вариант включения ежедневной активности в режим дня. Это могут быть просто вечерние прогулки, велосипед, бег по утрам. За две недели организм «успеет расслабиться» без физической нагрузки, вы можете начать набирать вес, а мышцы будут терять объем», — объяснила специалист.

Чтобы сохранить форму, необходимо правильно планировать свой досуг. Если вы выбираете пляжный отдых, больше времени лучше проводить в воде. Плавать, делать простые упражнения. Также важно исключить алкоголь. Он абсолютно несовместим с физическими нагрузками и пагубно сказывается на состоянии всего организма.

«Если вы достигли определенных результатов в зале и хотите их сохранить, старайтесь выбирать гостиницы или отели, где есть тренажерный зал. Обязательно распланируйте отдых так, чтобы тренировки могли спокойно вписаться в режим дня», — добавила Горбунова.

Если найти место отдыха с тренажерным залом не вышло, подойдут уличные утренние тренировки без веса. Это могут быть выпады, приседание, выпрыгивания, отжимания, сгибания корпуса и пр.