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Сегодня, 06:05

В воскресенье пройдет открытая тренировка «Стиля жизни» и студии TOPSTRETCHING

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Тренировка на свежем воздухе.
Фото Freepik/freepik
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9 июля в 12:00 на лужайке у фуд-молла «Привоз» пройдет открытая функциональная тренировка «Стиля жизни» совместно со студией TOPSTRETCHING.

Функциональная тренировка — это физическая дисциплина, в которой используются многосуставные упражнения на все тело, близкие к движениям в повседневной жизни. Можно выделить шесть главных паттернов: приседания, наклоны, перемещения в пространстве, жимовые движения, тяговые движения, ротации.

Форма одежды: футболка, лосины, сменная обувь (кроссовки).

Рекомендуемый последний прием пищи — 1,5 часа до начала занятий.

Подробнее о тренировке и регистрации читайте по ссылке.

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Универсальные упражнения
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