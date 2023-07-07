Фитнес-эксперт объяснил, помогут ли упражнения на пресс сделать талию тоньше

Мастер спорта, двукратный чемпион России по легкой атлетике, эксперт фитнес-школы Evotren Александр Мироненко рассказал «СЭ», можно ли с помощью упражнений на пресс сделать талию тоньше. «Упражнения на пресс помогают укрепить мышцы брюшного пресса и делают их более выразительными. Изменить форму талии или сузить ее они, увы, не могут», — пояснил эксперт. По его словам, форма талии, ее выраженность обусловлены анатомическими особенностями скелета, расположением внутренних органов, а также количеством жира, накопленного в этой области.

Если вы хотите изменить форму талии, Александр Мироненко порекомендовал обратить внимание на образ жизни и диету. «Уменьшив количество потребляемых калорий и увеличив физическую активность, вы снизите уровень жира в организме и получите более тонкую и стройную талию. При этом не забывайте, что форма талии зависит от индивидуальных особенностей, и не всегда можно достичь желаемого результата», — резюмировал эксперт.

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