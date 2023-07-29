В Завидово проходит фестиваль Wake Weekend 2023

28-30 июля в Завидово проходит ежегодный фестиваль Wake Weekend 2023, которых объединяет любителей экстремальных видов спорта и музыки. Посетителей ждут профессиональные и любительские соревнования по вейкборду, серф-маркет, фудкорт, водные активности и вечеринка на пляже курорта Завидово.

Wake Weekend стартовал уже в эту пятницу в 18:00. Фестиваль начался с пляжной вечеринки. В субботу начнутся соревнования по вейкборду и скейтборду, в течение дня будут открыты площадки для игры в волейбол и фрисби. Финальный день фестиваля пройдет в расслабленной атмосфере: вечеринка на главной сцене, серф-маркет, фудкорт, для посетителей также будут доступны водные и пляжные активности.

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