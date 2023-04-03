Японцы показали упражнение для плоского живота. Разбираем его вместе с тренером

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Доктор Тошики Фукуцудзи разработал упражнение, которое поможет сделать живот плоским за 30 дней. По словам японца, первые результаты будут видны уже через несколько дней.
Мы попросили прокомментировать упражнение с полотенцем фитнес-инструктора Евгению Абдуллаеву.
Техника выполнения:
Возьмите полотенце среднего размера и сверните его в валик (не больше 38 см длиной и 10 см шириной).
Сядьте на коврик и убедитесь, что полотенце находится под поясницей.
Поднимите руки вверх, ладони положите на пол, а мизинцы соедините.
Поставьте ноги на пятки, большие пальцы соедините, чтобы получился треугольник.
Оставайтесь в таком положении пять минут.
Демонстрацию упражнения можно посмотреть на этом видео.
Также тренер обращает внимание, что при грыже и протрузии валик под поясницей может привести к ущемлению тканей и возникновению болевого симптома.
Это упражнение может быть действительно полезным для тех, кто хочет исправить свою осанку.
Для спины упражнение будет полезно, но не на все 100 процентов. Оно подействует частично, так как в таком положении выравнивается скелет. Но я бы убрала валик из-под спины, так как с ним присутствует неестественный прогиб поясницы.Евгения АбдуллаеваФитнес-тренер
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