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Чем можно заменить кофе, какие напитки бодрят
Питание и еда

23 февраля, 13:05

1 мин.

Гастроэнтеролог перечислил напитки, которые заменяют кофе

Мария Маковей
Автор
Девушка держит в руках чашку кофе.
Фото MundusImages/istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов считает, есть напитки, которые отлично заменяют кофе без вреда для эмоционального и физического здоровья человека. К ним эксперт отнес зеленый чай, травяные напитки, какао, а также декофеинизированный кофе или чай. По его словам, они помогают оставаться бодрым и благоприятно влияют на настроение человека.

«Употребление кофе может вызвать бессонницу у некоторых людей. Потому что кофеин способен оказывать стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, что затрудняет засыпание», — сказал врач в беседе с порталом РИАМО.

Также чрезмерное увлечение кофеином может спровоцировать нервозность, учащенное сердцебиение, тремор и расстройства желудка, заключил медик.

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