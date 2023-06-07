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Сегодня, 19:30

Диетолог назвала самую полезную часть курицы

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Курица в маринаде и специи.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Врач-диетолог Марина Сорокина рассказала, что самая полезная часть курицы — это белое мясо, то есть грудка. «В ней почти нет жира, сахара, крахмала и углеводов. Поэтому гликемический индекс этого продукта равен нулю», — пояснила специалист. Зато в курином мясе содержится множество ценных микроэлементов, таких как витамины А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

По словам Марины Сорокиной, чтобы сохранить максимум пользы в курице, ее лучше варить или запекать в духовом шкафу с минимальным количеством приправ, жира и прочих добавок. Крылышки, бедрышки и ножки можно есть, если готовить их на пару или запекать с овощами в духовке, резюмировала диетолог.

Ранее мы рассказывали, чем полезно и чем вредно куриное мясо.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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