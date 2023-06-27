Диетолог назвала здоровую альтернативу газировке

Диетолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», что здоровой альтернативой газировке может быть домашний лимонад из свежевыжатого лимонного сока. «В отличие от газировки, которая содержит добавленный сахар и искусственные ароматизаторы, домашний лимонад — полезный освежающий напиток, при условии умеренного потребления», — заявила специалист.

Как отметила Ольга Деккер, лимоны, входящие в состав лимонада, содержат витамин C, антиоксиданты, природные кислоты и другие питательные вещества, которые могут улучшить пищеварение, обеспечить ощущение свежести и в целом оказать благоприятное воздействие на организм. «Важно помнить, что даже домашний лимонад содержит природные сахара, поэтому следует ограничивать его потребление, особенно людям с сахарным диабетом или проблемами с контролем веса. Не рекомендуется увлекаться добавлением в лимонад сахара или сиропов для сладости, чтобы избежать излишнего потребления калорий», — подытожила диетолог.

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