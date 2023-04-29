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Сегодня, 12:45

Диетолог рассказал, чем заменить свинину для шашлыка

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Шашлык из мяса на деревянном блюде.
Фото Freepik/kamranaydinov
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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал «СЭ», чем можно заменить свинину для шашлыка. «Самое полезное мясо для шашлыка — нежирный белок, например, курица или рыба. В них мало и жира, и калорий. Они с меньшей вероятностью образуют вредные соединения при приготовлении на гриле», — пояснил эксперт. По его словам, рыба также — хороший источник Омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить воспаление в организме и снижают риск сердечных заболеваний.

Рустем Садыков порекомендовал обратить внимание и на мясо барана — оно очень полезно. Но, если вы никогда не ели его, могут возникнуть проблемы с перевариванием животного жира, поэтому лучше отдать предпочтение говядине, которая тоже отличается повышенным уровнем белка. «Кстати, если вы живете в регионе, в котором издревле употребляют дичь, Сибирь, Северная часть России — этот вид мяса будет предпочтителен именно для вас. Ведь подбор продуктов определяется культурой питания, которая существует в регионе, в котором человек рожден, и которая была у его предков», — подытожил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как приготовить полезный маринад для шашлыка.

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Советы и рекомендации
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Диетолог рассказала, чем организму будет полезен шашлык