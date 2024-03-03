Диетолог рассказал, как выбрать манго

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Диетолог-консультант Алексей Кабанов советует обращать внимание на несколько факторов при покупке манго. В первую очередь, следует выбирать спелый фрукт.

«Если плод слишком плотный, кожица не продавливается, лучше отказаться от покупки», — добавил эксперт.

Кроме того, мякоть манго должна быть достаточно мягкой и сладковатой на вкус, а еще легко отделяться от кожуры, передает «СЭ».

«Выбирайте фрукт, который слегка поддается нажатию, имеет равномерный окрас, без пятен», — пояснил диетолог.

Также специалист предупредил, что кислое и твердое манго опасно для желудка и может привести к отравлению организма.