Гастроэнтеролог назвал самый вредный бутерброд

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов считает, что бутерброды с колбасой, сыром и майонезом очень вредны для здоровья человека, потому что в такой начинке содержится большое количество жиров и сахара.

«Самыми полезными бутербродами являются те, которые содержат овощи, зелень и белок. Авокадо помогает снизить уровень холестерина, помидоры богаты антиоксидантами, а куриное филе содержит много белка, необходимого для роста и восстановления тканей», — рассказал эксперт в своем Telegram-канале.

Также доктор посоветовал заменить вредные бутерброды на «необычные» — с тунцом, авокадо и манго. По словам специалиста, в тунце содержится много белка и омега-3, они помогают улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Авокадо богато калием и витамином Е, а манго — витамином С и антиоксидантами.