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Сегодня, 21:24

Диетолог рассказала, как замедлить старение с помощью питания

Мария Гусева
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Диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что старение организма можно замедлить, включив в рацион апельсины и хурму. Также помогут виноград, вишня, яблоки, сельдерей, брокколи, клубника, лук и бурый рис.

Специалист назвала принципы питания, которые помогут бороться с возрастными изменениями. Оно должно быть сбалансированным и включать продукты с содержанием белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Кроме того, важно не забывать про клетчатку .

«Клетчатка (пищевые волокна) — это еда для полезных бактерий, в ходе ее переваривания вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты — регуляторы апоптоза (генетически запрограммированной гибели клеток), — цитирует Life.ru Лушникову. — Для поддержки полезных бактерий также нужно включать в рацион ферментированные без сахара овощи и фрукты, квашеную капусту, натуральные йогурты, простокваши, хлеб на закваске».

По словам врача, продукты должны быть противовоспалительными. Любой хронический «вялотекущий процесс» в организме ускоряет старение. Для того чтобы снизить этот риск, нужно убрать из рациона сахар, жареную еду, рафинированные масла, маргарин и колбасные изделия. Противовоспалительным же эффектом обладают овощи, ягоды, зелень, фрукты, темный шоколад, кофе и чай, а также некоторые приправы, например, куркума и имбирь.

Источник: Life.ru
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