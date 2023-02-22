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Сегодня, 12:45

Диетолог рассказала о самом полезном перекусе для пожилых людей

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/freepik
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Издание «Кубанские Новости» опубликовало рекомендации по питанию для людей старше 60 лет от диетолога Оксаны Дмитриевой. «Важно тщательно следить и за тем, что вы едите между основными приемами пищи. Ведь, если вы будете есть конфеты, булочки и бутерброды с колбасой, то толку от ограничений в питании не будет, равно как и пользы для здоровья», — предупредила специалист. По ее словам, лучший перекус для пожилых людей — сочетание кисломолочных напитков, к примеру, кефир или ряженка, с хлопьями злаков, то есть мюсли. Они помогут восстановить дефицит энергии, витаминов и микроэлементов, активизируют пищеварение и улучшат состояние микрофлоры.

Также Оксана Дмитриева отметила, что такой перекус избавит от большинства возрастных недугов: изжоги, метеоризма, быстрого набора веса, ухудшения памяти и прочего.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном десерте для женщин.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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