Доктор Павлова предупредила, от какого кофе поправляются

Сегодня, 13:20
Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась с KP. RU, каким не должен быть утренний кофе. «Не так страшен кофе, как-то, что мы в него добавляем. В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара — это уже 50 калорий», — предупредила специалист.
По словам Зухры Павловой, две кружки кофе в день с молоком и сиропом — это две и более тысячи лишних калорий в неделю. И они непременно отложатся вокруг талии, подчеркнула врач.
Ранее наш эксперт дал рекомендацию любителям кофе в жару.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!