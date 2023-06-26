Доктор Павлова предупредила, от какого кофе поправляются

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась с KP. RU, каким не должен быть утренний кофе. «Не так страшен кофе, как-то, что мы в него добавляем. В черном кофе американо или в эспрессо ноль калорий, зато самый маленький капучино с нежирным молоком и без сахара — это уже 50 калорий», — предупредила специалист.

По словам Зухры Павловой, две кружки кофе в день с молоком и сиропом — это две и более тысячи лишних калорий в неделю. И они непременно отложатся вокруг талии, подчеркнула врач.

Ранее наш эксперт дал рекомендацию любителям кофе в жару.