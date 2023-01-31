Эксперт объяснила, как понять, что у вас расстройство пищевого поведения

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Health-коуч Любовь Сотникова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что при расстройствах пищевого поведения (РПП) поможет ведение дневника, которое подразумевает записи обо всех приемах пищи и фото съеденного. Это может стать первым шагом к выявлению и осознанию проблемы, а также потенциальной возможности держать все под контролем.
Расстройства пищевого поведения ведут к чувству вины и стыда за слабохарактерность, к избыточному весу или дистрофии, ухудшению самооценки, потери адекватности в этой оценке, к иным нарушениям в организме и психике. Возникает замкнутый круг. Переедание, недоедание, жесткие диеты, чередующиеся с «зажорами» — все это признаки, характерные для РПП. Ведение дневника питания поможет их обнаружить. «Ведите его хотя бы на протяжении недели. Записывайте эмоции, которые вы ощущаете в моменте: съели сейчас этот кусок торта вместе с чувством вины или насладились каждым кусочком? Пропустили завтрак, а до обеда еще пара часов, и вот вы на работе пьете чай с конфетами?», — пояснила Любовь Сотникова. Смотрите и анализируйте. Через неделю вы заметите закономерности, когда и почему возникает чувство голода, почему пропадает желание есть и так далее. Дневник поможет увидеть, всех ли нутриентов хватает в вашем рационе. Несбалансированное питание тоже может приводить к перееданию или отказу от еды.
Далее Любовь Сотникова рекомендовала определить масштаб проблемы и понять, хватит ли сил и знаний самостоятельно справиться с проблемой. Если нет, лучше обратиться к специалисту по питанию и непосредственно по РПП.
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