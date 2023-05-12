Гастроэнтеролог назвал продукт, обязательный к употреблению

Врач-гастроэнтеролог Илья Протасов рассказал, что хотя бы раз в две недели обязательно нужно есть куриные желудки. Они богаты белком, витаминами группы В (особенно холином, ниацином, рибофлавином) и минералами (калием, железом, цинком, селеном, йодом, марганцем, магнием). Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Одна порция такого продукта, по словам Ильи Протасова, обеспечит до 20% суточной нормы витамина В12, необходимого для выработки эритроцитов и поддержания нервной системы. Употребление куриных желудков будет особенно полезно пожилым людям, больным анемией или с расстройствами ЖКТ — у каждой из этих категорий нередко встречается дефицит витамина В12. Кроме того, куриные желудки не содержат углеводов и клетчатки. Они способны повысить уровень энергии, улучшить функции мозга и клеточный метаболизм.

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