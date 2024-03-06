Гастроэнтеролог ответила, как часто можно есть еду быстрого приготовления

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова считает, что продукты быстрого приготовления нельзя есть чаще одного раза в месяц. Это обусловлено тем, что в такой пище присутствуют добавки, которые негативно влияют на организм человека.

Так, еда быстрого приготовления обычно содержит основу для супа и приправу для специй со стабилизаторами, а именно с гуаровой камедью. Она, по словам врача, может вызвать отек.

Также доктор добавила, что в фастфуде содержится глутамат натрия, который при частом использовании может спровоцировать тошноту, головную боль и рвоту, пишут «Известия».

«В состав специй часто входит патока — консервант, который является продуктом производства сахара. Частое употребление патоки провоцирует нарушение углеводного обмена, что впоследствии может привести к ожирению или сахарному диабету. Употребление таких продуктов один раз в месяц безопасно для здоровья, главное — не есть их на постоянной основе, так как это может навредить здоровью», — отметила гастроэнтеролог.

Кроме того, Утюмова подчеркнула, что быстрая еда содержит более 400 ккал на порцию, а это пятая часть дневной нормы здорового человека. Поэтому регулярное употребление такой пищи может привести к набору лишнего веса.