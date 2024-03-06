Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Гастроэнтеролог ответила, как часто можно есть еду быстрого приготовления
Питание и еда

6 марта, 14:10

1 мин.

Гастроэнтеролог ответила, как часто можно есть еду быстрого приготовления

Мария Маковей
Автор
Лапша быстрого приготовления.
Фото Alexandr Mu?uc/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Гастроэнтеролог Дарья Утюмова считает, что продукты быстрого приготовления нельзя есть чаще одного раза в месяц. Это обусловлено тем, что в такой пище присутствуют добавки, которые негативно влияют на организм человека.

Так, еда быстрого приготовления обычно содержит основу для супа и приправу для специй со стабилизаторами, а именно с гуаровой камедью. Она, по словам врача, может вызвать отек.

Также доктор добавила, что в фастфуде содержится глутамат натрия, который при частом использовании может спровоцировать тошноту, головную боль и рвоту, пишут «Известия».

«В состав специй часто входит патока — консервант, который является продуктом производства сахара. Частое употребление патоки провоцирует нарушение углеводного обмена, что впоследствии может привести к ожирению или сахарному диабету. Употребление таких продуктов один раз в месяц безопасно для здоровья, главное — не есть их на постоянной основе, так как это может навредить здоровью», — отметила гастроэнтеролог.

Кроме того, Утюмова подчеркнула, что быстрая еда содержит более 400 ккал на порцию, а это пятая часть дневной нормы здорового человека. Поэтому регулярное употребление такой пищи может привести к набору лишнего веса.

Что будет со&nbsp;зрением, если читать или работать на&nbsp;ходу. Что будет со зрением, если читать или работать на ходу
Польза и вред
1
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
Билялетдинов уходит, Радулов в подвешенном состоянии, а «Ак Барс» готов менять вектор
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Диетолог перечислила продукты, которые помогают похудеть