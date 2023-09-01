Названы продукты, которые провоцируют развитие рака

Врач-эндокринолог Янина Лемешко рассказала, что у онкобольных россиян чаще всего встречается рак толстой и прямой кишки, который напрямую связан с питанием и избыточным весом. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Убрать все факторы риска мы не можем, но снизить многие, например, наладить питание — да. У современного человека в питании много сахара и обработанного мяса, при этом мало клетчатки, белка и правильных жиров», — отмечает врач.

По словам специалиста, важно следить за своим питанием. Лемешко советует ограничить употребление колбасных изделий до 500 г в неделю и не более 50 г в сутки.

Ранее врач-онколог Андрей Исаев-Апостолов рассказал «СЭ», как можно защитить себя от рака.