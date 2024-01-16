Нутрициолог назвала продукт, который быстро утоляет голод

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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, что арахис быстро утоляет голод и дарит чувство сытости на долгое время.

В орехе содержатся ненасыщенные жиры, витамин Е, полифенол, биотин, медь, марганец, фосфор, магний и клетчатка. Это отличный антиоксидант, который положительно влияет на деятельность эндокринных желез, нормализует работу ЖКТ и снижает риск развития сердечных заболеваний, нормализует уровень сахара в крови.

«Клетчатка благоприятно влияет на пищеварение, ускоряет наступление чувства сытости и впитывает токсичные вещества. Арахис или арахисовое масло могут снизить чувство голода на срок до 12 часов», — добавила эксперт.

Такое преимущество связано с высоким содержанием жиров, белка и клетчатки.

Однако увлекаться орехом не стоит. Это довольно высококалорийный продукт. На 100 г арахиса приходится 552 ккал. Рекомендуемая суточная норма — 25-30 г чистого арахиса (без соли или сахара).