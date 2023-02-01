Нутрициолог назвала противопоказания к употреблению рыбы

Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что несмотря на богатый перечень полезных свойств, употребление любой рыбы имеет ряд противопоказаний. К примеру, треску не рекомендуется есть страдающим мочекаменной и желчнокаменной болезнью. При хронических заболеваниях печени, язвенных и воспалительных процессах с желудочно-кишечным трактом может быть вреден лосось. Сельдь, особенно соленую, не стоит употреблять при заболеваниях почек, а осетра — при сахарном диабете.

Как выбрать качественную рыбу и, как ее правильно потом хранить, читайте в полной версии материала «СЭ».