Нутрициолог назвала противопоказания к употреблению рыбы

Сегодня, 17:00
Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что несмотря на богатый перечень полезных свойств, употребление любой рыбы имеет ряд противопоказаний. К примеру, треску не рекомендуется есть страдающим мочекаменной и желчнокаменной болезнью. При хронических заболеваниях печени, язвенных и воспалительных процессах с желудочно-кишечным трактом может быть вреден лосось. Сельдь, особенно соленую, не стоит употреблять при заболеваниях почек, а осетра — при сахарном диабете.
Как выбрать качественную рыбу и, как ее правильно потом хранить, читайте в полной версии материала «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!