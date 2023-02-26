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Сегодня, 18:45

Нутрициолог объяснила, как грамотно составить рацион для ребенка

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Семейный нутрициолог, парафармацевт, куратор двух Академий Дарья Тягний специально для «СЭ» рассказала, как составить грамотный полноценный рацион ребенка. «Первое, с чего нужно начать, это наблюдение и анализ — прямо взять блокнот и хотя бы неделю позаписывать то, что ест ваш ребенок. Далее оценить: достаточно ли в его питании белков, полезных жиров, клетчатки, на какие продукты бывает реакция, как он себя чувствует после употребления того или иного продукта», — порекомендовала эксперт.

Проанализировав питание, можно начинать составлять рацион. Дарья Тягний посоветовала убрать избыток сахара и простых углеводов, рафинированные, окисленные масла, продукты индивидуальной непереносимости (глютен, казеин, молочный белок, сахар). «Основу рациона должны составлять незаменимые макронутриенты. В каждом приеме пищи делаем акцент на полноценный животный белок или комбинации растительных (3-4 г на 1 кг массы тела), насыщенные и ненасыщенные жиры (1-2 г на 1 кг массы тела) и клетчатку. Только после этого можно добавлять углеводы», — подчеркнула нутрициолог. Половину тарелки должна составлять клетчатка, четверть — сложные углеводы и еще четверть — белки, резюмировала семейный нутрициолог.

Ранее мы рассказывали о том, стоит ли запрещать детям видеоигры.

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