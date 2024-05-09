Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, сколько меда можно есть в день, чтобы не толстеть
Питание и еда

Сегодня, 11:30

1 мин.

Нутрициолог объяснила, сколько меда можно есть в день, чтобы не толстеть

Мария Маковей
Автор
Мед в банке
Фото StefaNikolic/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова заявила, что мед содержит большое количество фруктозы. Поэтому она рекомендует есть не более 50-100 г продукта в день взрослым и 40 г — детям. По ее словам, это поможет избежать набора лишнего веса и нарушения углеводного обмена.


«Есть мед лучше в первой половине дня», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Также нутрициолог советует с особой осторожностью давать мед детям, потому что продукт может привести к поражению нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.

«Давать мед детям можно только с двух-трех лет, если у малышей нет аллергии», — подытожила Беликова.

Самый полезный мед. Диетолог назвала самый полезный сорт меда
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Трагедия волшебника Нойера, дубль спасителя Мадрида Хоселу. Что случилось в матче «Реал» - «Бавария»
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Парад на Красной площади: прямой эфир
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем