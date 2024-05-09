Нутрициолог объяснила, сколько меда можно есть в день, чтобы не толстеть

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова заявила, что мед содержит большое количество фруктозы. Поэтому она рекомендует есть не более 50-100 г продукта в день взрослым и 40 г — детям. По ее словам, это поможет избежать набора лишнего веса и нарушения углеводного обмена.



«Есть мед лучше в первой половине дня», — подчеркнула эксперт в беседе с «СЭ».

Также нутрициолог советует с особой осторожностью давать мед детям, потому что продукт может привести к поражению нервной системы, включая паралич дыхательной мускулатуры.

«Давать мед детям можно только с двух-трех лет, если у малышей нет аллергии», — подытожила Беликова.