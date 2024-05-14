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Нутрициолог объяснила, зачем организму нужен коллаген
Питание и еда

Сегодня, 20:15

1 мин.

Нутрициолог объяснила, зачем организму нужен коллаген

Мария Маковей
Автор
Коллаген в порошке и капсулах на розовом фоне
Фото Yulia Lisitsa/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова считает, что коллаген играет важную роль в организме человека. По ее словам, именно из него «строятся» сухожилия, хрящи и кости.

Также коллаген помогает сохранить упругость кожи, предотвращает развитие морщин, способствует регенерации тканей. Кроме того, он улучшает прочность и гибкость суставов, делает волосы и ногти блестящими и крепкими. Помимо прочего, коллаген поддерживает здоровье слизистой оболочки желудка и кишечника.

«Помните: пища, богатая коллагеном, в первую очередь способствует здоровью соединительных тканей», — подытожила эксперт в беседе с «СЭ».

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