Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, чем опасно фриганство
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасно фриганство

Мария Маковей
Автор
Выбрасывать бананы в мусорку
Фото towfiqu ahamed/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что просроченная еда, пища и вещи из мусорок, которые предпочитают поклонники фриганства, просто опасны для жизни.

«Просроченные продукты нужно выбрасывать, а не пытаться переработать. Их употребление в пищу может привести к отравлению или более тяжелым последствиям», — предостерегла эксперт.

По словам специалиста, мусорка — это антисанитарное место, где полно различных инфекций и патогенных бактерий.

«Как бы долго термически ни обрабатывались продукты с мусорки, нет гарантии, что это не приведет к негативным последствиям: диарее, вздутию живота, рвоте, повышению температуры», — отметила Стасюк в беседе с «СЭ».

Что касается вещей с мусорки, они также опасны для человека. Как подчеркнула эксперт, на них могут сохраниться следы экскрементов грызунов, которые при попадании в организм провоцируют различные инфекции. Все это чревато обезвоживанием и интоксикацией.

Правильно&nbsp;ли вы&nbsp;питаетесь: признаки, которые помогут это определить. 6 признаков, что вы питаетесь правильнее, чем кажется
Польза и вред
0
Новости холдинга
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Придумай мем