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Нутрициолог рассказала, к чему приводит сиртфуд-диета
Питание и еда

Сегодня, 18:20

1 мин.

Нутрициолог рассказала, к чему приводит сиртфуд-диета

Мария Маковей
Автор
Девушка ест салат.
Фото ilona titova/istockphoto.com
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Нутрициолог Майя Звягинцева в беседе с «СЭ» рассказала, что сиртфуд-диета помогает сбросить вес, замедляет процессы старения, улучшает метаболизм и поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Однако перед началом диеты эксперт советует проконсультироваться с диетологом или сертифицированным нутрициологом.

«Строгие диеты могут привести к недостатку важных питательных веществ. Это часто приводит к эффекту «йо-йо», когда сброшенный вес набирается обратно, иногда даже в большем количестве», — отметила нутрициолог.

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