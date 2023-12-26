Нутрициолог рассказала, как составить рацион для предновогоднего похудения

В разговоре с «СЭ» нутрициолог Алена Денисова поделилась секретами правильного рациона, который поможет похудеть перед Новым годом.

Первое, что советует сделать эксперт, — не менять полностью пищевые привычки и не допускать резкого дефицита калорий. Необходимо питаться сбалансированно, не голодать. А рекомендуемый дефицит не должен превышать 500 ккал.

«Диеты, подразумевающие потребление 800-1000 ккал в сутки, опасны: даже если человек не занимается спортом, такое питание не удовлетворит все потребности организма», — уточнила специалист.

Также Денисова рекомендует не исключать из рациона белки и жиры. Первые помогают сохранить мышечную массу, а полный отказ от жиров может ухудшить состояние кожи. Но получать эти органические соединения нужно только из здоровой еды.

«Жиры не препятствуют похудению. Рыба, авокадо, орехи, растительные масла, яйца, сыры не только источники полезных соединений, но и продукты с высокой пищевой ценностью», — подчеркнула нутрициолог.

Кроме того, эксперт призывает исключить из рациона быстрые углеводы, полуфабрикаты, сахар, сладкую газировку, сильно соленые продукты и продукты с избытком жира. Добавить в рацион больше овощей и фруктов.