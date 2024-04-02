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Нутрициолог рассказала, какие продукты следует исключить из рациона
Питание и еда

2 апреля, 16:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, какие продукты следует исключить из рациона

Мария Маковей
Автор
Продуктовая корзина.
Фото Minerva Studio/istockphoto.com
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Нутрициолог Марина Тарантул в беседе с «СЭ» подчеркнула, что для организма крайне вредны трансжиры — дешевые жиры, получаемые из натуральных растительных жиров. Они содержатся в продуктах с термически обработанными маслами и в сладкой выпечке из магазина. Скрываются под названиями «кулинарный», «частично гидрогенизированный растительный жир», «частично гидрогенизированные жирные кислоты».

«В порции картофеля фри количество таких жиров кратно превышает суточную норму», — добавила эксперт.


Поэтому эксперт рекомендует убрать из рациона жареную пищу, фастфуд и сократить потребление сладкого и мучного. Также не стоит пить алкоголь, который не только очень вредный, но и довольно калорийный.

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