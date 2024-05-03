Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, какое мясо выбрать для шашлыка
Питание и еда

Сегодня, 10:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, какое мясо выбрать для шашлыка

Мария Маковей
Автор
Шашлык на столе
Фото zefirchik06/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Анастасия Костомаха советует не покупать заранее замаринованный шашлык. По ее словам, для таких заготовок используется мясо с истекшим сроком годности, а маринад может содержать консерванты и красители, которые улучшают внешний вид продукта.

Также эксперт рекомендует выбирать постные сорта мяса, так как большинство опасных для организма веществ выделяется именно при жарке шашлыка из жирных сортов, передает «СЭ».

«Отличными вариантами станут куриное филе, индейка, говядина, постная свинина, а также баранина, если с нее срезан жир», — посоветовала специалист.

Кукуруза: польза и&nbsp;вред для организма человека. Кукуруза: польза и вред для организма человека
Советы и рекомендации
2
0
Новости холдинга
Брат Коломыцева назвал причину смерти спортсмена
Судья Карасев провалился, Семак жалуется на невезение, а армейцев спасет только победа в Кубке. Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Чубайс стал соорганизатором Центра российских исследований при вузе в Тель-Авиве
Врач назвал щадящим воздействие рома на печень по сравнению с другим алкоголем
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем