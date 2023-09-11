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Сегодня, 17:20

Нутрициолог рассказала, какую воду лучше пить натощак

Фото istockphoto.com/YuriiYarema
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Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала «СЭ», какую лучше пить воду на голодный желудок.

«Для человека полезно пить воду комнатной температуры и выше. Холодная вода, попадающая в желудок, спазмирует его и тормозит пищеварение. А горячий напиток травмирует пищевод, причем вы можете этого даже не ощущать, так как там нет болевых рецепторов», — сказала «СЭ» Костомаха.

Также эксперт отметила, что без качественной воды кровь становится вязкой, и сердцу нужно больше времени и сил, чтобы протолкнуть ее по сосудам. А еще она является главной природной смазкой для суставов, это позволяет человеку быть гибким и не испытывать боль во время движения.

Теплая или холодная вода натощак: какую пить, рекомендации. Какую воду пить натощак: теплую или холодную? Рассказывает нутрициолог

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