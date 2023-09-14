Нутрициолог рассказала о пользе корицы

Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ» о пользе корицы. По словам специалиста, ее можно использовать как специю для приготовления блюд, выпечки или же добавлять в кофе.

«Корица содержит пектин, эфирные масла, дубильные вещества, а еще кальций, фосфор, цинк, камедь. В корице есть и полифенол, который может понижать уровень сахара в крови. Корица способна улучшить работу ЖКТ и обладает сильным антибактериальным эффектом», — сказала «СЭ» Козлачкова.

Также эксперт отметила, что в умеренном количестве корица не нанесет никакого вреда организму.