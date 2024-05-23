Нутрициолог рассказала о вреде воды сасси

Вода сасси — это напиток, который состоит из питьевой воды, свежего огурца, лимона, имбиря и мяты. Его придумала диетолог Синтии Сасс, которая уверяет, что напиток ускоряет обмен веществ, нормализует работу ЖКТ, очищает организм и помогает избавиться от лишнего веса.

Однако нутрициолог Алена Денисова считает, что вода сасси может быть опасна для организма, если у человека имеется аллергия на какой-то из ингредиентов напитка. Также эксперт не рекомендует заменять водой приемы пищи. Организм быстро поймет обман и никакого насыщения напиток не даст.

«Употребление воды в больших количествах способно вызвать нарушение водно-солевого баланса, особенно при сильном потоотделении. В таком случае увеличивается объем крови, а содержание минеральных солей начинает уменьшаться, в результате чего снижается концентрация натрия», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».

Кроме того, Денисова рекомендует отказаться от напитка при различных заболеваниях почек.