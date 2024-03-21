Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Правда ли, что свежевыжатые соки не полезны
Питание и еда

21 марта, 12:45

1 мин.

Нутрициолог развеяла миф о пользе свежевыжатых соков

Мария Маковей
Автор
Свежевыжатый сок в бутылочках на столе.
Фото Nadya Semenchik/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Анастасия Костомаха считает, что свежевыжатые соки, помимо витаминов, минералов и полезных фитонутриентов, содержат очень много сахара. Кроме того, такой напиток лишен самого полезного, что есть в фруктах — пищевых волокон, пишет «СЭ».

«Самое полезное в фрукте — это клетчатка, жмых, который отделяют при производстве сока. Гораздо лучше съесть целый фрукт», — сказала эксперт.

Также специалист предупредила, что у свежевыжатых соков много противопоказаний, среди которых болезни ЖКТ, прием антибиотиков, проблемы с зубной эмалью и т. д.

Гранатовый сок: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность, как выбрать. Гранатовый сок: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
Обсудить
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Шеф-повар рассказал, как приготовить ярко-красный борщ