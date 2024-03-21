Нутрициолог развеяла миф о пользе свежевыжатых соков

Нутрициолог Анастасия Костомаха считает, что свежевыжатые соки, помимо витаминов, минералов и полезных фитонутриентов, содержат очень много сахара. Кроме того, такой напиток лишен самого полезного, что есть в фруктах — пищевых волокон, пишет «СЭ».

«Самое полезное в фрукте — это клетчатка, жмых, который отделяют при производстве сока. Гораздо лучше съесть целый фрукт», — сказала эксперт.

Также специалист предупредила, что у свежевыжатых соков много противопоказаний, среди которых болезни ЖКТ, прием антибиотиков, проблемы с зубной эмалью и т. д.