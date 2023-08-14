Специалисты рассказали о пользе орехов

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что орехи полезны для психического здоровья. «Неважно, едите ли вы арахис, кешью или что-то другое, соленые они, жареные или необработанные. Положительный эффект наблюдался в любом случае, благодаря противовоспалительному и антиоксидантному воздействию орехов на мозг человека. Хотя от соленых и жареных лучше все-таки отказаться», — пояснила эксперт. Об этом 13 августа рассказали на портале medNovelty.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов отметил и другие полезные свойства орехов. «При сбалансированном питании очень важно употреблять равномерное количество продуктов с животными и растительными белками. Животные продукты содержат большее количество насыщенных жиров, переизбыток которых приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа, атеросклерозу, ожирению. Орехи входят в топ полезных продуктов с растительным белком», — пояснил специалист.

Как подчеркнул Алексей Кабанов, орехи богаты белком, различными минералами, микроэлементами, полезными полиненасыщенными Омега-3, 6 жирами. «Все это делает орехи питательным и сытным продуктом, ими легко заменить ужин — достаточно съесть небольшую порцию. Это очень важный психологический аспект — вы съедаете несколько раз в день немного орехов, и голод уходит. Благодаря ореховым перекусам можно полностью исключить из своего рациона крайне вредный сахар и сократить потребление насыщенных жиров животного происхождения», — заявил эксперт.

Однако стоит помнить, что орехи калорийны — важно быть аккуратнее с порциями. «Я бы не рекомендовал есть больше 10-15 орешков в день, исключая крупные грецкие, их — 3-4 штуки. Лучше есть разные орехи, а не налегать на один сорт», — заключил Алексей Кабанов.

Ранее, 2 декабря 2021 года, мы рассказывали о самых полезных орехах.