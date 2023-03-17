Терапевт назвала напиток, который поможет нормализовать давление

В издании «Кубанские новости» поделились рекомендациями врача-терапевта Натальи Сендиковой, которые помогут нормализовать артериальное давление. Для этого, по словам медика, понадобятся не лекарства, а чашечка чая из гибискуса, суданской розы или каркаде — все это одно и то же растение.

Наталья Сендикова отметила, что напиток из каркаде укрепляет стенки сосудов и повышает общий тонус организма. «Кислинка, которая в нем содержится, способна установить заслон для болезнетворных бактерий и вирусов», — пояснила врач. Важно обратить внимание, что если вы хотите повысить давление, нужно выпить горячий каркаде, а чтобы снизить — холодный, резюмировала терапевт.

Ранее мы рассказывали о средстве, которое поможет укрепить сосуды.