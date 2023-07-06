Врач назвал самый опасный вид мяса

6 июля на портале «Царьград» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И.Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев назвал мясо медведя самым опасным для человека. Причина — высокий риск заразиться трихинеллезом, вызываемым паразитами трихинеллы. «Заражение происходит, если мясо медведя недостаточно хорошо термически обработано. Источником трихинеллеза при плохой термической обработке может стать также мясо и других животных, например, свиньи, кабана и любых других животных, особенно тех, кто питается падалью», — написали в СМИ.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что в жару опасным может быть и красное мясо, прежде всего говядина и свинина. «Летом нужно питаться легкими продуктами. Чрезмерное употребление мяса чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и атеросклероза. Все из-за того, что в составе мяса преобладают насыщенные жирные кислоты, чрезмерное употребление которых приводит к образованию в организме «плохого» холестерина», — пояснил специалист. Кроме того, в жаркую погоду организму требуется больше сил и энергии для переваривания тяжелой пищи. По словам Алексея Кабанова, именно в жаркую погоду особенно важно составлять баланс питания более грамотно. «Нам необходимы белки, углеводы, минеральные вещества и витамины. Не стоит думать, что, употребляя мясо, вы удовлетворите потребность во всем. Попробуйте летом более вегетарианский рацион — больше растительных продуктов и меньше животной пищи, и вы удивитесь приятным изменениям», — резюмировал диетолог.

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