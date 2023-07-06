Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:05

Врач назвал самый опасный вид мяса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Куски мяса.
Фото Freepik/timolina
Telegram Дзен

6 июля на портале «Царьград» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е.И.Марциновского Сеченовского университета Минздрава России Александр Лукашев назвал мясо медведя самым опасным для человека. Причина — высокий риск заразиться трихинеллезом, вызываемым паразитами трихинеллы. «Заражение происходит, если мясо медведя недостаточно хорошо термически обработано. Источником трихинеллеза при плохой термической обработке может стать также мясо и других животных, например, свиньи, кабана и любых других животных, особенно тех, кто питается падалью», — написали в СМИ.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что в жару опасным может быть и красное мясо, прежде всего говядина и свинина. «Летом нужно питаться легкими продуктами. Чрезмерное употребление мяса чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и атеросклероза. Все из-за того, что в составе мяса преобладают насыщенные жирные кислоты, чрезмерное употребление которых приводит к образованию в организме «плохого» холестерина», — пояснил специалист. Кроме того, в жаркую погоду организму требуется больше сил и энергии для переваривания тяжелой пищи. По словам Алексея Кабанова, именно в жаркую погоду особенно важно составлять баланс питания более грамотно. «Нам необходимы белки, углеводы, минеральные вещества и витамины. Не стоит думать, что, употребляя мясо, вы удовлетворите потребность во всем. Попробуйте летом более вегетарианский рацион — больше растительных продуктов и меньше животной пищи, и вы удивитесь приятным изменениям», — резюмировал диетолог.

Ранее, 7 апреля, мы рассказывали, чем может быть опасно мясо с кровью.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Специалисты рассказали о важности питьевого режима в жару