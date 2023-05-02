Врач назвала супы, которые могут быть опасны для сердца и ЖКТ

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Диетолог Наталья Круглова в беседе с порталом NEWS.ru рассказала, что жирные и острые супы, например, из свинины или баранины, могут нанести вред организму при заболеваниях сердца и сосудов, а также желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Для здоровых людей такие блюда допустимы не чаще одного-двух раз в месяц.
Также Наталья Круглова порекомендовала не злоупотреблять солянками, в состав которых входят разные мясные изделия: колбасы, бекон, грудинка. Помимо прочего, эксперт отметила, что суп не стоит относить к обязательным составляющим рациона — это лишь один из вариантов. «Преимущество супов над остальными блюдами в их комплексности: в них присутствует и белок, и сложные углеводы, и клетчатка в виде овощей», — заключила диетолог.
Ранее мы рассказывали о самых полезных супах.
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