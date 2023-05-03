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Сегодня, 21:30

Врач объяснила, какими должны быть порции молочных продуктов

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Молочные продукты.
Фото Freepik/freepik
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Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в своем ТГ-канале рассказала, какими должны быть порции молочных продуктов. «Молочные продукты не относятся к обязательной части рациона. Однако они служат отличным источником кальция», — пояснила специалист.

По словам Альбины Комиссаровой, рекомендуемые порции для взрослых это: 30-60 г сыра, 1-2 столовые ложки сливочного сыра, 3-6 столовых ложек творога, 200-400 мл молока, 3-8 столовых ложек йогурта.

Ранее мы рассказывали, насколько опасны продукты с заменителями молочного жира.

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Советы и рекомендации
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