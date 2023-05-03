Врач объяснила, какими должны быть порции молочных продуктов

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Врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова в своем ТГ-канале рассказала, какими должны быть порции молочных продуктов. «Молочные продукты не относятся к обязательной части рациона. Однако они служат отличным источником кальция», — пояснила специалист.
По словам Альбины Комиссаровой, рекомендуемые порции для взрослых это: 30-60 г сыра, 1-2 столовые ложки сливочного сыра, 3-6 столовых ложек творога, 200-400 мл молока, 3-8 столовых ложек йогурта.
Ранее мы рассказывали, насколько опасны продукты с заменителями молочного жира.
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У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!