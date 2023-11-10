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Сегодня, 20:00

Врач рассказала, как выбрать сало

Мария Маковей
Автор
Нарезанное сало
Фото Daria Yakovleva/istockphoto.com
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В разговоре с «СЭ» врач общей практики Ирина Дворкина не только рассказала, чем полезно сало, но и дала пару советов по выбору продукта.

По ее словам, каждый вид сала имеет свои особенности и свойства, которые необходимо учитывать. К примеру, самый распространенный вид — свиное сало. В нем много насыщенных жиров, которые делают его таким ароматным и вкусным. В говяжьем сале таких жиров меньше, а баранье имеет специфический вкус и запах, поэтому его выбирают далеко не все.

«Цвет сала должен быть светлым, белым или нежно-розовым, но никак не желтым. Шкурка — светлая и без щетины. Проверьте толщину сала, она должна быть 3-6 см. Если больше, скорее всего, животное было старым, а сало будет жестким», — объясняет Дворкина.

Эксперт отмечает, чтобы скрыть запах испорченного сала, некоторые недобросовестные продавцы замораживают продукт.

«Попросите отрезать кусочек на пробу и нагрейте его — запах не должен быть кислым», — отмечает врач.

Ранее «СЭ» рассказывал, в каких продуктах содержатся вредные жиры.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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