Врачи рассказали, чем опасно сыроедение

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о причинах смерти 39-летней Жанны Самсоновой — блогера из Казани, скончавшейся в Малайзии после нескольких лет сыроедения. Девушка питалась лишь фруктами, соками и ростками семян подсолнечника. Об этом 1 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Как пояснила специалист, причиной смерти, предварительно, стала холероподобная инфекция и истощение. «Сыроедение, фруктоедение, веганство и другие экстремальные варианты питания не физиологичны для человека. Они повышают стресс, способствуют перенапряжению иммунной и нервной систем, а заканчивается все, как правило, развитием тяжелых заболеваний», — заявила Зухра Павлова.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал СЭ, что есть ряд потенциальных рисков, связанных с сыроедением. «Сырые продукты могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Оно опасно тем, что человек себя искусственно вводит в дефицит питательных веществ, таких как витамин В12, D, кальций и железо. Сырые продукты могут трудно переваривариваться, особенно у людей с чувствительным желудком, что способствует вздутию живота, газообразованию и другим проблемам пищеварения», — предупредил эксперт.

Рустем Садыков подтвердил слова коллеги о том, что сыроедение может быть опасным. Особенно это касается людей с недостатком веса, детей и пациентов с хроническими заболеваниями, так как очень низкая калорийность такого питания приводит к непреднамеренной потере веса. «Я не отношусь к адептам сыроедения, и никому его бы не рекомендовал. Любое пищевое ограничение вызывает проблемы с ЖКТ и психологические расстройства. Ешьте все, но в меру. Тщательно готовьте животные продукты, а овощи употребляйте сырыми. Не обрабатывайте крупы термически слишком долго — лучше запаривайте. Избегайте жарки и высоких температур при приготовлении пищи» — дал рекомендации к здоровому питанию диетолог-гастроэнтеролог.

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