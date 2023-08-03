Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 17:20

Врачи рассказали, чем опасно сыроедение

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Режет овощи и фрукты.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала о причинах смерти 39-летней Жанны Самсоновой — блогера из Казани, скончавшейся в Малайзии после нескольких лет сыроедения. Девушка питалась лишь фруктами, соками и ростками семян подсолнечника. Об этом 1 августа сообщили на сайте издания «Российская газета».

Как пояснила специалист, причиной смерти, предварительно, стала холероподобная инфекция и истощение. «Сыроедение, фруктоедение, веганство и другие экстремальные варианты питания не физиологичны для человека. Они повышают стресс, способствуют перенапряжению иммунной и нервной систем, а заканчивается все, как правило, развитием тяжелых заболеваний», — заявила Зухра Павлова.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал СЭ, что есть ряд потенциальных рисков, связанных с сыроедением. «Сырые продукты могут содержать вредные бактерии, такие как сальмонелла, кишечная палочка и листерия. Оно опасно тем, что человек себя искусственно вводит в дефицит питательных веществ, таких как витамин В12, D, кальций и железо. Сырые продукты могут трудно переваривариваться, особенно у людей с чувствительным желудком, что способствует вздутию живота, газообразованию и другим проблемам пищеварения», — предупредил эксперт.

Рустем Садыков подтвердил слова коллеги о том, что сыроедение может быть опасным. Особенно это касается людей с недостатком веса, детей и пациентов с хроническими заболеваниями, так как очень низкая калорийность такого питания приводит к непреднамеренной потере веса. «Я не отношусь к адептам сыроедения, и никому его бы не рекомендовал. Любое пищевое ограничение вызывает проблемы с ЖКТ и психологические расстройства. Ешьте все, но в меру. Тщательно готовьте животные продукты, а овощи употребляйте сырыми. Не обрабатывайте крупы термически слишком долго — лучше запаривайте. Избегайте жарки и высоких температур при приготовлении пищи» — дал рекомендации к здоровому питанию диетолог-гастроэнтеролог.

Ранее, 14 января, мы рассказывали о звездных диетах.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Диеты
Польза и вред
0
Читайте также
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты рассказали, как часто можно есть курицу