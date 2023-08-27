5 идей быстрого и вкусного завтрака для тех, кому надоела яичница

Про «магию утра» и важность правильного начала дня не рассказывает только ленивый. Но что делать, если все вариации на основе яиц уже не радуют, а тратить много времени на готовку не хочется? Чтобы не было искушения пропустить завтрак, подобрали для вас пять простых рецептов, приготовление которых уложится в 15 минут. А диетолог Елена Желянина рассказала, как сделать утренний прием пищи еще полезнее.

Рулетики из лаваша с красной рыбой

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

малосольное филе красной рыбы (горбуша, кета) — 200 г;

плавленый сыр — 180 г;

свежая зелень (например, укроп) — по вкусу;

лимонный сок — 1/2 ч. л.

Фото istockphoto.com/Olga Strogonova

Способ приготовления:

Рыбу нарезать мелкими кубиками. Зелень вымыть, измельчить. Смешать рыбу с зеленью и сыром, по желанию полить лимонным соком. Равномерно распределить массу по лавашу, завернуть рулетиком и обернуть его пищевой пленкой. Убрать в холодильник на 20 минут. Нарезать готовый рулет на кусочки удобного размера, выложить на тарелку.

Сырники с бананом

Ингредиенты:

творог — 250 г;

спелый банан — 1 шт.;

манная крупа — 2-3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1/2 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

мука — для обваливания;

ванилин;

соль — щепотка.

Фото Freepik/KamranAydinov

Способ приготовления:

Банан почистить, мякоть размять вилкой в пюре и сбрызнуть лимонным соком: так оно не потемнеет. Соединить все ингредиенты в миске, тщательно перемешать до однородности. Из полученной массы сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть. Обвалять каждый сырник в муке и выложить на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарить на умеренном огне до золотистого цвета с каждой стороны.

Овсянка с ягодами

Ингредиенты:

овсянка — 1/2 стакана;

вода — 1 стакан;

свежие ягоды (облепиха, смородина, голубика) — 1/4 стакана.

Фото Freepik

Способ приготовления:

В кастрюле смешать овсянку и воду. Поставить на средний огонь и дождаться кипения. Уменьшить огонь и готовить, помешивая, 3-5 минут, пока овсянка не будет готова. Переложить кашу в тарелку и украсить ягодами. Это диетический вариант рецепта. При желании овсянку можно сварить на молоке, а в готовое блюдо добавить кусочек сливочного масла, но так завтрак станет более калорийным.

Тосты с авокадо, творожным сыром и помидорами

Ингредиенты:

ломтик хлеба — 2 шт.;

авокадо — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

творожный сыр — 80 г.

Фото Freepik/KamranAydinov

Способ приготовления:

Положить хлеб в тостер и поджарить до золотистого цвета. Очистить авокадо от косточки и кожуры, размять вилкой. Добавить к авокадо творожный сыр и перемешать до однородности. Равномерно выложить массу на тосты, сверху добавить нарезанный помидор.

Зеленый смузи

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

замороженные ягоды по вкусу (клубника, малина, черника) — 1/2 стакана;

свежие листья шпината — 1 стакан;

минеральная вода — 1 стакан.

Фото Freepik/Racool_studio

Способ приготовления:

Банан очистить от кожуры, шпинат промыть проточной водой. Положить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы. Перелить в стакан и выпить сразу после приготовления.

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