Чем полезен чай каркаде? Отвечает нутрициолог

Считается, что его пили даже фараоны. Но подойдет этот напиток не всем.

Чай каркаде пили еще в Древнем Египте, а сегодня его можно найти на полках магазинов практически по всему миру. Этот напиток хорошо утоляет жажду и имеет приятный кисловатый вкус. А еще каркаде — кладезь витаминов и антиоксидантов.

О том, чем полезен красный чай, как его правильно заваривать и какие у него противопоказания, рассказываем в статье.

Чем полезен красный чай

В состав каркаде входят многие полезные вещества: витамины группы А, В, С, калий, натрий, фосфор, железо, магний и кальций. Кроме того, гибискус (растение, из цветков которого и заваривают красный чай) содержит необходимые для организма пектины, антиоксиданты, флавоноиды и органические кислоты: яблочную, лимонную и винную.

Благодаря такому составу каркаде положительно влияет на иммунитет, способствует мягкому очищению кишечника, а также:

· имеет противовоспалительный эффект — полезен при простудных заболеваниях;

· укрепляет стенки сосудов;

· является мочегонным средством — помогает избавиться от отеков и снизить давление;

· успокаивает нервную систему;

· активизирует мозговую деятельность.

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А еще напиток фараонов, как иногда называют каркаде, помогает при хронической усталости и потере аппетита. Кстати, о продуктах, которые могут усилить чувство голода, рассказали тут.

Но не стоит пить такой чай литрами. Противопоказания у него тоже есть.

Чем может быть опасен чай каркаде

Как писали выше, каркаде обладает мочегонным действием. Поэтому от напитка стоит отказаться при обострении желчнокаменной и мочекаменной болезней.

Также этот чай не рекомендуется пить натощак, так как в нем содержится большое количество кислоты. По этой же причине он противопоказан людям с высокой кислотностью желудка, гастритами и язвами.

Кроме того, каркаде может:

· слишком понизить артериальное давление;

· вызвать обострение гастрита или язвенной болезни желудка;

· вызвать аллергию;

· повредить зубную эмаль.

Проблем можно избежать, если пить чай в меру и не на голодный желудок. Также стоит отказаться от каркаде перед сном и долгой поездкой.

Как правильно заваривать и пить каркаде

Каркаде можно пить как горячим, так и холодным. Теплый напиток повышает давление, а холодный, наоборот, снижает.

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Самый простой способ заварить каркаде — залить одну чайную ложку цветков гибискуса стаканом горячей воды (но не кипятком) и дать настояться пару минут.

Чтобы получить холодный чай, надо использовать воду комнатной температуры. Настаивать напиток следует в холодильнике минимум два часа.

А чтобы раскрыть всю полноту вкуса гибискуса, можно использовать третий способ. Одну или две столовых ложки цветков залить литром холодной воды, дать настояться около часа. Затем довести до кипения и снова дать остыть. Важно не кипятить чай слишком долго, иначе он потеряет и цвет, и полезные свойства.

Заваривать каркаде лучше всего в фарфоровом или стеклянном чайнике. А заливать цветки гибискуса горячей водой повторно не стоит: пользы в таком напитке не будет.

О других травяных чаях и их полезных свойствах рассказали в этой статье.

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