Что будет с организмом, если выпивать бокал вина перед сном

И может ли алкоголь быть полезен.

Бокал вина перед сном поможет расслабиться, но в долгосрочной перспективе вкупе с накопленным стрессом грозит более серьезными проблемами.

Какую пользу или вред принесет бокал вина на ночь, рассказали кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина и кардиохирург, врач высшей категории Андрей Титаренко.

Польза и вред вина

Вино, как и любой продукт, может принести определенную долю пользы. Но при строго дозированном употреблении и при условии, что напиток этот полностью натурального происхождения и не имеет в составе добавленного сахара. Такое вино будет богато антиоксидантами и полифенолами.

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Однако вино — это все-таки алкоголь. Спустя долгие годы споров ученые все же пришли к заключению, что даже в малых дозах он опасен для организма. Хотя еще не так давно утверждали обратное: считалось, что напиток сокращает риск инфаркта, инсульта, болезни Альцгеймера и некоторых онкологических заболеваний. На самом деле даже малые дозы могут стать причиной различных заболеваний.

Количество этого фермента обусловлено генетически, и повлиять на него невозможно. Например, у якутов, эвенков, чукчей, алтайцев, тубаларов и прочих малочисленных народов Севера алкогольдегидрогеназа отсутствует, что провоцирует алкогольную зависимость и крайне разрушительное воздействие подобных напитков на организм.

Южанам же вроде итальянцев, французов, армян, евреев «повезло» больше — у них этот фермент вырабатывается хорошо.

Как бокал вина перед сном влияет на организм

Алкоголь на ночь нарушает фазу быстрого сна — в этот период происходят активное движение глаз и важные процессы.

После приема алкоголя перед сном человек просыпается раньше времени, может вставать среди ночи из-за мочегонного эффекта напитка, многие сталкиваются с апноэ (временная остановка дыхания во время сна). Особенно часто это случается с людьми, у которых есть лишний вес. Просыпается человек в таком случае уставшим и раздраженным, а вечером все снова повторяется, и дозы алкоголя приходится повышать.

Freepik/freepik

Больше всего от алкоголя страдают мозг и сердечно-сосудистая система, нарушаются когнитивные функции. Организм работает в аварийном режиме.

На заметку тем, кто выпивает на ночь «бокал вина»: лучше предпочесть другие способы расслабления и снятия стресса. Примите теплую ароматическую ванну, совершите перед сном прогулку, выпейте ромашковый чай или смузи из вишни (черешни), богатый мелатонином, займитесь медитацией.

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