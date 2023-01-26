Что будет с организмом, если выпивать бокал вина перед сном

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Бокал вина перед сном поможет расслабиться, но в долгосрочной перспективе вкупе с накопленным стрессом грозит более серьезными проблемами.
Какую пользу или вред принесет бокал вина на ночь, рассказали кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина и кардиохирург, врач высшей категории Андрей Титаренко.
Вино, как и любой продукт, может принести определенную долю пользы. Но при строго дозированном употреблении и при условии, что напиток этот полностью натурального происхождения и не имеет в составе добавленного сахара. Такое вино будет богато антиоксидантами и полифенолами.
Однако вино — это все-таки алкоголь. Спустя долгие годы споров ученые все же пришли к заключению, что даже в малых дозах он опасен для организма. Хотя еще не так давно утверждали обратное: считалось, что напиток сокращает риск инфаркта, инсульта, болезни Альцгеймера и некоторых онкологических заболеваний. На самом деле даже малые дозы могут стать причиной различных заболеваний.
Количество этого фермента обусловлено генетически, и повлиять на него невозможно. Например, у якутов, эвенков, чукчей, алтайцев, тубаларов и прочих малочисленных народов Севера алкогольдегидрогеназа отсутствует, что провоцирует алкогольную зависимость и крайне разрушительное воздействие подобных напитков на организм.
Южанам же вроде итальянцев, французов, армян, евреев «повезло» больше — у них этот фермент вырабатывается хорошо.
У некоторых ужин — это как раз основной прием пищи, у тех же итальянцев и французов. У них свои особенности, свой ритм жизни. Они живут в другом климате. В некоторых южных странах есть время сиесты — послеобеденного отдыха. Там и другое вино. Его пьют не на ночь, не на голодный желудок. Вино «связывается» с достаточно плотной едой, благодаря чему алкоголь также не так быстро всасывается в кровь. А если ужин был давно, человек выпил бокал вина практически на голодный желудок и лег спать, тут больше шансов, что он попадет в ловушку алкогольной зависимости.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
Алкоголь на ночь нарушает фазу быстрого сна — в этот период происходят активное движение глаз и важные процессы.
Это мы спим, а организм работает — он удаляет токсины, омолаживает мозг, посылает определенные гормоны, тот же соматотропный гормон («гормон роста»). Он, как мастер, осуществляет ремонтные работы, восстанавливает поврежденные ткани, идет активная «уборка». Если этой завершающей фазы нет, это негативно скажется на общем состоянии.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
После приема алкоголя перед сном человек просыпается раньше времени, может вставать среди ночи из-за мочегонного эффекта напитка, многие сталкиваются с апноэ (временная остановка дыхания во время сна). Особенно часто это случается с людьми, у которых есть лишний вес. Просыпается человек в таком случае уставшим и раздраженным, а вечером все снова повторяется, и дозы алкоголя приходится повышать.
Больше всего от алкоголя страдают мозг и сердечно-сосудистая система, нарушаются когнитивные функции. Организм работает в аварийном режиме.
Все это не способствует долголетию и хорошему самочувствию. Если сделали раз — это одна история. Если же такое происходит регулярно, начинают нарушаться фазы сна, циркадные ритмы. В первое время организм пытается компенсировать это, включает аварийный режим. Но работать в нем постоянно и использовать все ресурсы на пределе возможностей — не лучший вариант.Елена СоломатинаВрач-диетолог, кандидат медицинских наук
Алкоголь всегда вреден — научных доказательств его пользы нет. Употребление спиртного в любом случае выбор, который вы делаете на свой страх и риск. Важно помнить, что алкоголь, даже пресловутый бокал вина, противопоказано совмещать с приемом лекарств. Эффекты могут быть непредсказуемыми, жизнеугрожающими, а иногда и необратимыми.Андрей ТитаренкоВрач высшей категории
На заметку тем, кто выпивает на ночь «бокал вина»: лучше предпочесть другие способы расслабления и снятия стресса. Примите теплую ароматическую ванну, совершите перед сном прогулку, выпейте ромашковый чай или смузи из вишни (черешни), богатый мелатонином, займитесь медитацией.
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