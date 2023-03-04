Что будет, если целый год не есть сахар? Личный опыт корреспондента «СЭ»

5 изменений в теле, которые произойдут спустя год аскезы.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в день человек должен потреблять не более 50 граммов сахара. Это 12 чайных ложек. Однако не стоит думать: «Я ем точно меньше 12 ложек сахара в день — значит, все отлично». Добавленный сахар есть во многих продуктах, о чем мы можем даже не догадываться. Например, одна столовая ложка кетчупа содержит около 4 г (то есть одну чайную ложку) сахара.

В целом необходимое для работы организма количество сахара человек получает из пищи: фруктов, ягод, овощей, молочных продуктов. Природные источники содержат меньше сахара. Излишки же ведут к ожирению, диабету второго типа, кариесу и проблемам с кожей.

В январе 2023 года был ровно год, как я полностью отказалась от сахара. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной в этой статье мы разобрали пять основных изменений, которые произошли с моим организмом за это время.

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Что будет, если отказаться от сахара

Считается, что любая привычка вырабатывается за 21 день. Первые три недели такой аскезы вам будет очень сложно, поскольку организм привык к дофамину, получаемому из сахара, и не хочет его терять. Однако спустя пару месяцев вы уже не будете воспринимать сладкую еду как полноценную пищу и тяга к сахару исчезнет.

Еще одно интересное изменение в организме спустя долгое время после отказа от сахара — это изменение вкусов. Сладкая еда будет казаться приторной и несъедобной, а вкус других продуктов «раскроется». Научно доказано, что сахар притупляет вкус. Если не есть сладкое хотя бы месяц, вам станет видна разница.

Кожа

Коллаген — это белок, который можно назвать «строительным материалом» для костей, зубов и кожи. Во многом именно коллаген отвечает за молодость и упругость кожи лица и тела. Нарушения во внешнем виде кожи и преждевременное старение могут быть вызваны повреждением коллагена.

Коллаген, который изменил свои свойства из-за действия на него сахара, называется гликированный. Такой коллаген не способен удерживать воду. Косметологи говорят, что лечить последствия злоупотребления сахарами на лице очень тяжело.

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Кроме того, что наиболее актуально для подростков и молодых людей, сахар является одной из причин высыпаний на лице и акне. Дело в том, что в его состав входит глюкоза, которая при попадании в организм способна влиять на гормональный фон и увеличивать уровень выработки кожного сала.

Фигура

Похудение — наиболее заметное для окружающих последствие отказа от сахара. Поскольку в сахаре содержатся быстрые углеводы, он очень быстро усваивается и мы лишь ненадолго получаем чувство насыщения. Из-за этого, чтобы утолить возникающий голод, мы едим еще больше. Переизбыток калорийных продуктов может привести к проблемам с весом и ожирению.

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Иммунитет

Доказано, что сахар подавляет иммунитет и вызывает в организме мелкие воспалительные процессы, которые ухудшают способность противостоять вирусам.

Энергия

Первое время после отказа от сахара я чувствовала усталость и апатию, но спустя месяц все изменилось. Я стала более активной, а мои тренировки в зале — более результативными.

Улыбка

В результате расщепления сахара образуется кислота, которая повреждает зубную эмаль и приводит к появлению кариеса. Если не есть сахар долгое время, то при посещении стоматолога у вас точно будет меньше проблем.

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Как отказаться от сахара

Известно, что чем больше сахара мы потребляем на ежедневной основе, тем больше нам хочется есть его еще и еще. Сахар стимулирует выработку в организме дофамина — гормона счастья. Мы едим сахар, чувствуем себя счастливыми, а потом хотим еще. Таким образом, его потребление увеличивается в разы.

Год без сахара — интересный опыт, который приобретают все больше и больше людей. Но перед подобным экспериментом советуем проконсультироваться с врачом или нутрициологом. Если вы все же решитесь на него, спустя год вам точно будет чем поделиться с друзьями и близкими, ведь ваш организм изменится в значительной степени.