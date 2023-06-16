3 рецепта оригинальных блюд из клубники

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Клубника — вкусный и полезный фрукт, а также источник витаминов С, К и клетчатки. Кроме того, ягода славится сладким и освежающим вкусом, поэтому органично дополнит летние угощения.
Рецептами необычных и полезных блюд из клубники поделилась шеф-повар Бенита Стрельченко.
Ингредиенты:
для коржа:
овсяные хлопья мелкого помола без глютена — 1,5 ст.;
микс из любимых орехов и семечек — 1 ст.;
масло гхи или кокосовое масло — 1/3 ст.;
жидкий мед или кленовый сироп — 1/4 ст.;
экстракт ванили (по желанию) — несколько капель;
соль — щепотка;
для верхнего слоя:
кокосовый йогурт — 2 ст.;
клубника — по вкусу;
жидкий мед или кленовый сироп — по вкусу;
сок лимона — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Хлопья измельчите вместе с орехами и семенами в крошку.
Добавьте растопленное масло гхи или кокосовое масло.
Введите мед или кленовый сироп, всыпьте соль и соедините все в однородную массу.
Распределите смесь для коржа по форме, выстланной пергаментом. Толщина заготовки должна быть 1,5-2 см.
Выпекайте корж при 180 градусах в течение 15 минут до золотистого цвета.
Достаньте основу из духовки и остудите.
В чистой миске соедините кокосовый йогурт, экстракт ванили, сок лимона и подсластитель по вкусу.
Распределите полученный крем по остывшему коржу.
Украсьте торт клубникой и подавайте.
Ингредиенты:
клубника — 600 г;
растительное молоко — 200 мл;
семена чиа — 2 ст. л.;
агар-агар — 3 ч. л.;
жидкий мед (по желанию) — по вкусу;
экстракт ванили (по желанию) — 1 ч. л.;
мята — несколько листочков.
Способ приготовления:
Клубнику превратите в жидкое пюре с помощью блендера и переложите в сотейник.
Поставьте массу на огонь, добавьте мед и экстракт ванили.
Введите агар-агар, доведите смесь до кипения и проварите 3-4 минуты.
Разлейте основу по прозрачным формам (понадобится четыре штуки) и оставьте при комнатной температуре до полного застывания. На это уйдет примерно час.
Залейте семена чиа растительным молоком, добавьте подсластитель и оставьте настаиваться.
Выложите молочный слой из семян чиа поверх желе, украсьте листиками мяты и подавайте.
Ингредиенты:
клубника — 1 ст.;
йогурт — 1/2 ст.;
молоко — 1/4 ст.;
мед — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Соедините все ингредиенты в блендере и взбейте до однородности.
Перелейте смесь в миску, украсьте свежими ягодами и наслаждайтесь!
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