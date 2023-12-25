Как быстро похудеть к Новому году: диетическое меню на неделю

Чем меньше времени остается до Нового года, тем чаще женщины (и многие мужчины) начинают искать способ, который позволит быстро обрести красивые формы. Нутрициолог Алена Денисова ответила, какие методы не приведут к желаемому результату, и рассказала, как снизить вес безопасно для здоровья.
Радикальный метод быстро похудеть — вообще перестать есть. Этот способ может помочь надеть платье на размер меньше. Но он достаточно опасен для здоровья.
При этом результат похудения от голодания не будет стойким. Как только человек вернется к привычному рациону, вес вернется и почти наверняка увеличится еще больше. Кроме того, сразу после прекращения голодания достигнутый эффект вообще может сойти на нет из-за вздутия живота.
Этот метод нельзя назвать более щадящим, чем голодание. У него также есть существенные минусы.
При детоксах организму часто не хватает необходимых питательных веществ и антиоксидантов. Детоксы могут ослабить иммунную функцию.
Монодиеты на крупах, фруктах, соках или воде не несут пользы. Суть таких рационов сводится к ограничению калорий и зачастую отсутствию белков, жиров и углеводов. В итоге похудение происходит не за счет сжигания жира, а за счет уменьшения мышечной массы. Такие диеты особенно опасны в сочетании с интенсивными занятиями в спортзале.
Когда организм не получает достаточно калорий и пищевого белка, может сильно снизиться уровень сахара в крови. Это способно привести к потере сознания и создать электролитный дисбаланс, из-за которого нарушается работа многих органов.
Диеты, которые предполагают изменение типа питания, могут выглядеть более привлекательными и здоровыми, чем экстремальные. Но часто это всего лишь иллюзия. Не у всех хватает силы воли долго соблюдать ограничения по калориям и видам разрешенных продуктов.
Подразумевается, что регламентированный план питания поможет не только снизить вес, но и начать сбалансированно питаться. Однако многие часто возвращаются к прежним привычкам в еде, когда диета заканчивается.
Тем же, кто способен долго выдерживать строгие ограничения, могут грозить головные боли, усталость и раздражительность.
Питаться нужно полноценно, при этом блюда в составе меню не должны вызывать отторжение. В противном случае почти гарантированы стресс от похудения, срыв и последующий набор сброшенного веса.
Рекомендуемый дефицит — примерно 500 ккал.
Диеты, подразумевающие потребление 800-1000 ккал в сутки, опасны: даже если человек не занимается спортом, такое питание не удовлетворит все потребности организма.
Белок поможет сохранить мышечную массу. А полный отказ от жиров может ухудшить состояние кожи: есть риск, что она обвиснет, станет дряблой и морщинистой. Поэтому эти органические соединения нужно и можно употреблять. Но не жирную картошку фри и свиные отбивные, а полезные продукты.
Жиры не препятствуют похудению. Рыба, авокадо, орехи, растительные масла, яйца, сыры не только источники полезных соединений, но и продукты с высокой пищевой ценностью.
Они источники витаминов и клетчатки, которая обеспечивает длительное чувство сытости.
Без стресса не получится полностью отказаться от любимых вредностей, поэтому желательно хотя бы ограничить их количество.
Рекомендуется ограничить быстрые углеводы, полуфабрикаты, сахар, в том числе сладкую газировку, сильно соленые продукты и продукты с избытком жира.
Важно помнить, что за счет одного изменения режима питания выраженных результатов будет сложно добиться.
Предлагаемое меню обеспечивает потребности организма в питательных элементах, сохраняя психологический комфорт. Рацион подходит женщинам, которые проводят несколько легких тренировок в неделю. Мужчинам и тем женщинам, кто активно занимается спортом, нужно увеличить калорийность меню.
Десерты и другие высококалорийные продукты можно включать в рацион, если соблюдается рекомендованная калорийность и присутствуют физические нагрузки. Нагрузки помогут увеличить расход калорий и ускорить процесс похудения.