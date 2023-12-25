Как быстро похудеть к Новому году: диетическое меню на неделю

Чем меньше времени остается до Нового года, тем чаще женщины (и многие мужчины) начинают искать способ, который позволит быстро обрести красивые формы. Нутрициолог Алена Денисова ответила, какие методы не приведут к желаемому результату, и рассказала, как снизить вес безопасно для здоровья.

Какие есть способы быстрого снижения веса

Голодание

Радикальный метод быстро похудеть — вообще перестать есть. Этот способ может помочь надеть платье на размер меньше. Но он достаточно опасен для здоровья.

При этом результат похудения от голодания не будет стойким. Как только человек вернется к привычному рациону, вес вернется и почти наверняка увеличится еще больше. Кроме того, сразу после прекращения голодания достигнутый эффект вообще может сойти на нет из-за вздутия живота.

Детокс

Этот метод нельзя назвать более щадящим, чем голодание. У него также есть существенные минусы.

Экстремальные диеты

Монодиеты на крупах, фруктах, соках или воде не несут пользы. Суть таких рационов сводится к ограничению калорий и зачастую отсутствию белков, жиров и углеводов. В итоге похудение происходит не за счет сжигания жира, а за счет уменьшения мышечной массы. Такие диеты особенно опасны в сочетании с интенсивными занятиями в спортзале.

Обычные диеты

Диеты, которые предполагают изменение типа питания, могут выглядеть более привлекательными и здоровыми, чем экстремальные. Но часто это всего лишь иллюзия. Не у всех хватает силы воли долго соблюдать ограничения по калориям и видам разрешенных продуктов.

Тем же, кто способен долго выдерживать строгие ограничения, могут грозить головные боли, усталость и раздражительность.

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Правила составления рациона для похудения

Не менять полностью пищевые привычки

Питаться нужно полноценно, при этом блюда в составе меню не должны вызывать отторжение. В противном случае почти гарантированы стресс от похудения, срыв и последующий набор сброшенного веса.

Не допускать резкого дефицита калорий

Рекомендуемый дефицит — примерно 500 ккал.

Не исключать из рациона белки и жиры

Белок поможет сохранить мышечную массу. А полный отказ от жиров может ухудшить состояние кожи: есть риск, что она обвиснет, станет дряблой и морщинистой. Поэтому эти органические соединения нужно и можно употреблять. Но не жирную картошку фри и свиные отбивные, а полезные продукты.

Включать в рацион фрукты и овощи

Они источники витаминов и клетчатки, которая обеспечивает длительное чувство сытости.

Ограничить потребление некоторых продуктов

Без стресса не получится полностью отказаться от любимых вредностей, поэтому желательно хотя бы ограничить их количество.

Важно помнить, что за счет одного изменения режима питания выраженных результатов будет сложно добиться.

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Меню на неделю для снижения веса

День 1

Завтрак: бутерброд из ржаного хлеба с маслом, куриным филе, сыром и свежими овощами.

Перекус: апельсин.

Обед: макароны (60 г), тефтели из нежирного мяса (150 г), овощной салат с оливковым маслом.

Перекус: любые орехи, но без соли и сахара (15 г).

Ужин: винегрет с подсолнечным маслом (150 г), индейка, запеченная в сметанном соусе (150 г).

День 2

Завтрак: овсяная каша с маслом, медом и орехами.

Перекус: йогурт питьевой без сахара, сухофрукты (40 г).

Обед: гречневая крупа (50 г), говядина с овощами (150 г), овощной салат с оливковым маслом.

Перекус: яблоко.

Ужин: рис бурый (50 г), коктейль из морепродуктов (150 г).

День 3

Завтрак: яичница из двух яиц с помидорами и сыром, бутерброд из ржаного хлеба и сливочного сыра.

Перекус: горький шоколад (25 г), яблоко.

Обед: суп фасолевый, плов с курицей (150 г).

Ужин: оладьи из кабачков (4 шт.), сметана нежирная, капустный салат (200 г).

День 4

Завтрак: овсяный блин с творожным сыром и слабосоленой форелью.

Перекус: хурма (1 шт.).

Обед: вермишель (50 г), куриное филе, запеченное с сыром (150 г).

Перекус: йогурт без сахара (150 г), орехи (15 г).

Ужин: салат овощной с оливковым маслом, говядина с овощами (150 г).

День 5

Завтрак: гречневая каша на молоке с маслом, груша (1 шт.).

Перекус: пирожное (50 г).

Обед: куриный бульон с вермишелью, голубцы из курицы (250 г), свежие овощи.

Ужин: салат Цезарь с курицей и заправкой из йогурта (250 г).

День 6

Завтрак: бутерброд из ржаного хлеба с маслом, слабосоленой форелью и сыром.

Перекус: сухофрукты (20 г), йогурт питьевой.

Обед: рис бурый (50 г), треска запеченная (150 г), винегрет с подсолнечным маслом (150 г).

Ужин: овощная смесь (150 г), креветки в сливочном соусе (150 г).

День 7