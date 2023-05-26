Как правильно приготовить вкусную яичницу? 5 советов от шеф-повара

Сегодня, 08:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Яичница — одно из самых простых блюд, которое можно выбрать на завтрак. Она быстро готовится, отлично насыщает и дает огромный выбор вариаций, так как к ней можно добавить множество ингредиентов. Однако чтобы приготовить идеально даже такое, казалось бы, простое блюдо, нужно учесть несколько важных моментов.
Качество ингредиентов — это основа любого блюда. Яичница не исключение. Когда выбираете яйца для приготовления, предпочтение отдавайте свежим и органическим яйцам. У органических обычно яркие рыжие желтки, а свежие яйца не будут иметь никакого запаха.
Для приготовления идеальной яичницы, нужно готовить ее на очень медленном огне, накрыв крышкой.
Следующая важная ступень приготовления яичницы — разбить яйца. Повредить желток очень нежелательно. Поэтому не поленитесь потратить лишние пару минут, разбейте яйца в миску, а потом уже отправляйте на сковороду.
Вкус ингредиентов, добавленных в яичницу, может значительно изменить вкус всего блюда. Например, если вы добавите сливочное масло, яичница будет более кремовой и мягкой вкус. Вообще, я не рекомендую жарить яичницу на подсолнечном масле, в таком способе нет ни пользы, ни того самого вкуса.
Если добавить тертый сыр, то яичница будет более насыщенной и сытной. Если добавить овощи — более питательной и здоровой. Одно из самых удачных сочетаний — это яичница с помидорами, прекрасная гармония вкусов!
Однако, не добавляйте слишком много ингредиентов, чтобы не скрыть вкус яиц. Мой секрет — не солить во время приготовления, я добавляю соль и специи в самом конце, когда блюдо почти готово.
Как только вы увидите, что яичница почти готова, снимите ее с огня. Если пережарить, она станет сухой и резиновой. А дополнительная тепловая обработка может привести к разрушению белков, что делает яичницу еще более сухой.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!