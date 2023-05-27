Грецкий орех: польза и вред для здоровья организма

Грецкий орех по праву считается одним из самых полезных. Ему приписывают массу свойств для красоты, здоровья и активной работы мозга, на что как будто бы даже намекает характерная форма. Насыщенный маслянистый вкус способен добавить необычные оттенки даже самому обычному блюду, причем как основному, так и десерту. Грецкие орехи в умеренном количестве могут стать и самостоятельным перекусом.

О том, чем полезны грецкие орехи, кому их потребление стоит ограничить, как выбрать и хранить, рассказали вместе с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Рустемом Садыковым.

Калорийность и БЖУ грецкого ореха

Грецкий, как и любые орехи, обладает высокой энергетической ценностью — 654 ккал. Все благодаря его насыщенному составу, где на 100 г продукта содержится примерно:

65 г жиров;

15 г белка;

7 г углеводов.

Пищевые волокна при этом присутствуют в количестве 6-7 г.

Польза грецкого ореха

Грецкие орехи богаты питательными веществами. Это отличный источник полезных жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов.

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В большом количестве грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК) и Омега-3 растительного происхождения, которые наряду с антиоксидантами:

снижают уровень «плохого» холестерина;

нормализуют повышенное артериальное давление;

уменьшают воспаления;

поддерживают здоровье сердца, сосудов и мозга.

Грецкие орехи в умеренном количестве (не больше горсти) можно и нужно употреблять людям с сахарным диабетом.

Грецкие орехи помогают наладить работу нервной системы, улучшить не только мозговую деятельность, но и качество сна.

Польза грецкого ореха для мужчин

Грецкие орехи помимо прочих полезных элементов богаты цинком, кальцием и магнием. Такое сочетание помогает усилить выработку тестостерона, который отвечает в том числе и за потенцию.

Благотворно влияют на мужской организм эфирные масла и дубильные вещества. Они помогают восстанавливаться после физических нагрузок и переутомления.

Грецкие орехи повышают половую состоятельность мужчин, нормализуют выработку спермотозоидов и даже улучшают их жизнеспособность и подвижность.

Польза грецкого ореха для женщин

Несмотря на высокую калорийность, грецкие орехи могут быть полезны для фигуры и контроля веса. Сочетание белков, клетчатки и полезных жиров дает ощущение сытости, тем самым снижает потребление калорий и помогает контролировать аппетит.

Также грецкие орехи, богатые полифенолами, витамином Е и другими антиоксидантами, защищают клетки от:

окислительного повреждения, вызванного вредными свободными радикалами, которые приводят к комплексному старению организма и онкологическим заболеваниям;

помогают противостоять организму вредным факторами извне, включая окружающую среду, стрессы, некачественную косметику и прочему.

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Если регулярно включать грецкие орехи в меню, они обеспечат эластичность и тонус кожи. Но не стоит при этом забывать о том, что рацион должен быть полноценным и сбалансированным.

Польза грецкого ореха для детей

Грецкие орехи при умеренном потреблении будут полезны не только взрослым, но и детям. Спектр их действия довольно широк:

стимулируют умственную деятельность;

борются с анемией (благодаря обилию железа);

укрепляют иммунитет, в частности снижают восприимчивость к вирусным заболеваниям;

улучшают микрофлору кишечника и пищеварение, предотвращая запоры и дисбактериоз;

нормализуют состояние кожи при дерматитах и прочих заболеваниях;

обладают противопаразитарными свойствами;

дают легкий успокаивающий эффект.

Грецкие орехи особенно показаны детям, занимающимся спортом или имеющим высокую интеллектуальную нагрузку.

Вред грецкого ореха

Важно также помнить о некоторых моментах. Первый и самый важный — грецкие орехи нужно употреблять в рамках сбалансированной диеты. Иначе вместо здоровья, красоты и стройности, получите прямо противоположный эффект и целый ворох проблем с весом, нарушение пищеварения и так далее.

Избегать грецких орехов придется тем, у кого слабый желудок или есть аллергия. С осторожностью стоит давать их детям.

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Как выбрать грецкий орех

Грецкие орехи принесут пользу при условии, что это:

сырые, необжаренные орехи;

светло-коричневого, золотистого цвета, без пятен и вкраплений;

без соли.

Такие орехи имеют оптимальный состав, и их можно смело включать в рацион. В процессе обжарки часть свойств будет теряться, а соль и без того в избытке присутствует в пище, провоцируя задержку жидкости, отеки и высокое давление.

Если вы приобретаете орехи в скорлупе, обратите внимание, чтобы на ней не было темных или светлых пятен, налета. Они должны быть:

сухие;

равномерного светло-коричневого окраса;

скорлупа без сколов и трещин;

не слишком легкие;

если потрясти — нет «колыхания» внутри;

если постучать одним орехом о другой, получается хороший, звонкий звук, не глухой.

Как очистить грецкие орехи от скорлупы и шелухи

Удалить зеленую шелуху можно разными способами. Хотя лучше выбирать орехи, от которых оболочка отходит самостоятельно. В других случаях можно:

обжарить орехи несколько минут на слабом огне;

залить их на несколько минут кипятком;

замочить орехи в соленой воде на ночь.

После любой из этих процедур кожура начнет отходить и снимется довольно просто.

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Скорлупу удаляют по-разному. Есть даже специальные приспособления. Кто-то пользуется молотком, но этот метод очень шумный, к тому же осколки разлетаются повсюду. Поэтому рекомендуем попробовать следующий способ:

положите орехи в емкость;

залейте крутым кипятком;

оставьте на 15-20 минут.

Вытаскивайте орехи по одному и «раскрывайте» с помощью ножа — это будет несложно сделать. Вы получите практически цельные половинки и четвертинки ядра.

Как хранить грецкие орехи

Заготовить орехи несложно. Но особое внимание стоит уделить хранению.

Как хранить грецкие орехи в скорлупе

Чтобы грецкие орехи не высохли, не испортились, чтобы в них не завелась живность, храните их в холодильнике или максимум при температуре +5°С. В противном случае они относительно быстро прогоркнут, появится неприятный вкус и запах.

Как хранить очищенные грецкие орехи

Из-за высокого содержания масла грецкие орехи могут стать прогорклыми при неправильном хранении. Держите их в герметичном контейнере в прохладном темном месте или в холодильнике. Можно даже в морозильной камере, если нужно сохранить их надолго.

Домашние рецепты блюд с грецким орехом

Грецкие орехи добавят еде не только вкуса, но пользы. Их можно положить в салат, жареные или запеченные овощи, в кашу или йогурт.

Грецкие орехи с медом и лимоном

Ингредиенты:

орехи — 300 г;

лимон — 1 шт.;

мед— 250 мл.

Орехи промойте, просушите и обжарьте на сухой сковороде, постоянно помешивая. Лимон промойте, насухо вытрите и мелко-мелко порежьте, как на варенье. Смешайте орехи с лимоном, выложите в пастеризованную баночку (можно обдать ее паром или подержать в микроволновке), залейте содержимое медом и закройте герметичной крышкой.

Хранить такой десерт можно в холодильнике. Он отлично подойдет к чаю или каше. Пары ложек будет достаточно, чтобы принести пользу организму.

Фото Freepik

Варенье из зеленых грецких орехов

Этот рецепт не быстрый, как и любое варенье. Но очень вкусный и необычный.

Ингредиенты:

грецкие орехи — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 1 л.

Орехи должны быть совсем молодыми и сочными — в кожуре, когда скорлупа еще не сформировалась.

Наденьте перчатки, чтобы руки не окрасились, и удалите хвостики ножом. Спицей (или шилом) сделайте в каждом орешке много проколов. Залейте орехи холодной водой и выдержите в течение недели (максимум 10 дней), меняя воду по мере потемнения.

Затем слейте жидкость. Положите орехи в кастрюлю, добавьте воды и поставьте на огонь. Варить орехи нужно в течение трех часов, периодически подливая воду, чтобы они были полностью ею покрыты.

После этого в другую кастрюлю залейте литр воды и добавьте килограмм сахара. Как только закипит, положите туда орехи. Через пять минут снимите с огня и дайте настояться в течение 12 часов, потом снова проварите. Повторить последнюю процедуру можно до 3-4 раз. Так варенье загустеет и наполнится насыщенным вкусом.

Готовый десерт можно закатать в баночки или отправить на хранение в холодильник в герметичных, простерилизованных банках.

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