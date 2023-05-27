Грецкий орех: польза и вред для здоровья организма

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Грецкий орех по праву считается одним из самых полезных. Ему приписывают массу свойств для красоты, здоровья и активной работы мозга, на что как будто бы даже намекает характерная форма. Насыщенный маслянистый вкус способен добавить необычные оттенки даже самому обычному блюду, причем как основному, так и десерту. Грецкие орехи в умеренном количестве могут стать и самостоятельным перекусом.
О том, чем полезны грецкие орехи, кому их потребление стоит ограничить, как выбрать и хранить, рассказали вместе с врачом-гастроэнтерологом, диетологом Рустемом Садыковым.
Грецкий, как и любые орехи, обладает высокой энергетической ценностью — 654 ккал. Все благодаря его насыщенному составу, где на 100 г продукта содержится примерно:
65 г жиров;
15 г белка;
7 г углеводов.
Пищевые волокна при этом присутствуют в количестве 6-7 г.
Грецкие орехи богаты питательными веществами. Это отличный источник полезных жиров, белка, клетчатки, витаминов и минералов.
В большом количестве грецкие орехи содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК) и Омега-3 растительного происхождения, которые наряду с антиоксидантами:
снижают уровень «плохого» холестерина;
нормализуют повышенное артериальное давление;
уменьшают воспаления;
поддерживают здоровье сердца, сосудов и мозга.
Грецкие орехи в умеренном количестве (не больше горсти) можно и нужно употреблять людям с сахарным диабетом.
Высокая концентрация антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот в грецких орехах может оддерживать когнитивную функцию и потенциально препятствовать риску возрастного снижения когнитивных функций и некоторых неврологических расстройств.Рустем СадыковВрач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Грецкие орехи помогают наладить работу нервной системы, улучшить не только мозговую деятельность, но и качество сна.
Грецкие орехи помимо прочих полезных элементов богаты цинком, кальцием и магнием. Такое сочетание помогает усилить выработку тестостерона, который отвечает в том числе и за потенцию.
Благотворно влияют на мужской организм эфирные масла и дубильные вещества. Они помогают восстанавливаться после физических нагрузок и переутомления.
Грецкие орехи повышают половую состоятельность мужчин, нормализуют выработку спермотозоидов и даже улучшают их жизнеспособность и подвижность.
Несмотря на высокую калорийность, грецкие орехи могут быть полезны для фигуры и контроля веса. Сочетание белков, клетчатки и полезных жиров дает ощущение сытости, тем самым снижает потребление калорий и помогает контролировать аппетит.
Также грецкие орехи, богатые полифенолами, витамином Е и другими антиоксидантами, защищают клетки от:
окислительного повреждения, вызванного вредными свободными радикалами, которые приводят к комплексному старению организма и онкологическим заболеваниям;
помогают противостоять организму вредным факторами извне, включая окружающую среду, стрессы, некачественную косметику и прочему.
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Если регулярно включать грецкие орехи в меню, они обеспечат эластичность и тонус кожи. Но не стоит при этом забывать о том, что рацион должен быть полноценным и сбалансированным.
Грецкие орехи при умеренном потреблении будут полезны не только взрослым, но и детям. Спектр их действия довольно широк:
стимулируют умственную деятельность;
борются с анемией (благодаря обилию железа);
укрепляют иммунитет, в частности снижают восприимчивость к вирусным заболеваниям;
улучшают микрофлору кишечника и пищеварение, предотвращая запоры и дисбактериоз;
нормализуют состояние кожи при дерматитах и прочих заболеваниях;
обладают противопаразитарными свойствами;
дают легкий успокаивающий эффект.
Грецкие орехи особенно показаны детям, занимающимся спортом или имеющим высокую интеллектуальную нагрузку.
Важно также помнить о некоторых моментах. Первый и самый важный — грецкие орехи нужно употреблять в рамках сбалансированной диеты. Иначе вместо здоровья, красоты и стройности, получите прямо противоположный эффект и целый ворох проблем с весом, нарушение пищеварения и так далее.
Избегать грецких орехов придется тем, у кого слабый желудок или есть аллергия. С осторожностью стоит давать их детям.
Грецкие орехи принесут пользу при условии, что это:
сырые, необжаренные орехи;
светло-коричневого, золотистого цвета, без пятен и вкраплений;
без соли.
Такие орехи имеют оптимальный состав, и их можно смело включать в рацион. В процессе обжарки часть свойств будет теряться, а соль и без того в избытке присутствует в пище, провоцируя задержку жидкости, отеки и высокое давление.
Если вы приобретаете орехи в скорлупе, обратите внимание, чтобы на ней не было темных или светлых пятен, налета. Они должны быть:
сухие;
равномерного светло-коричневого окраса;
скорлупа без сколов и трещин;
не слишком легкие;
если потрясти — нет «колыхания» внутри;
если постучать одним орехом о другой, получается хороший, звонкий звук, не глухой.
Удалить зеленую шелуху можно разными способами. Хотя лучше выбирать орехи, от которых оболочка отходит самостоятельно. В других случаях можно:
обжарить орехи несколько минут на слабом огне;
залить их на несколько минут кипятком;
замочить орехи в соленой воде на ночь.
После любой из этих процедур кожура начнет отходить и снимется довольно просто.
Скорлупу удаляют по-разному. Есть даже специальные приспособления. Кто-то пользуется молотком, но этот метод очень шумный, к тому же осколки разлетаются повсюду. Поэтому рекомендуем попробовать следующий способ:
положите орехи в емкость;
залейте крутым кипятком;
оставьте на 15-20 минут.
Вытаскивайте орехи по одному и «раскрывайте» с помощью ножа — это будет несложно сделать. Вы получите практически цельные половинки и четвертинки ядра.
Заготовить орехи несложно. Но особое внимание стоит уделить хранению.
Чтобы грецкие орехи не высохли, не испортились, чтобы в них не завелась живность, храните их в холодильнике или максимум при температуре +5°С. В противном случае они относительно быстро прогоркнут, появится неприятный вкус и запах.
Из-за высокого содержания масла грецкие орехи могут стать прогорклыми при неправильном хранении. Держите их в герметичном контейнере в прохладном темном месте или в холодильнике. Можно даже в морозильной камере, если нужно сохранить их надолго.
Грецкие орехи добавят еде не только вкуса, но пользы. Их можно положить в салат, жареные или запеченные овощи, в кашу или йогурт.
Ингредиенты:
орехи — 300 г;
лимон — 1 шт.;
мед— 250 мл.
Орехи промойте, просушите и обжарьте на сухой сковороде, постоянно помешивая. Лимон промойте, насухо вытрите и мелко-мелко порежьте, как на варенье. Смешайте орехи с лимоном, выложите в пастеризованную баночку (можно обдать ее паром или подержать в микроволновке), залейте содержимое медом и закройте герметичной крышкой.
Хранить такой десерт можно в холодильнике. Он отлично подойдет к чаю или каше. Пары ложек будет достаточно, чтобы принести пользу организму.
Этот рецепт не быстрый, как и любое варенье. Но очень вкусный и необычный.
Ингредиенты:
грецкие орехи — 1 кг;
сахар — 1 кг;
вода — 1 л.
Орехи должны быть совсем молодыми и сочными — в кожуре, когда скорлупа еще не сформировалась.
Наденьте перчатки, чтобы руки не окрасились, и удалите хвостики ножом. Спицей (или шилом) сделайте в каждом орешке много проколов. Залейте орехи холодной водой и выдержите в течение недели (максимум 10 дней), меняя воду по мере потемнения.
Затем слейте жидкость. Положите орехи в кастрюлю, добавьте воды и поставьте на огонь. Варить орехи нужно в течение трех часов, периодически подливая воду, чтобы они были полностью ею покрыты.
После этого в другую кастрюлю залейте литр воды и добавьте килограмм сахара. Как только закипит, положите туда орехи. Через пять минут снимите с огня и дайте настояться в течение 12 часов, потом снова проварите. Повторить последнюю процедуру можно до 3-4 раз. Так варенье загустеет и наполнится насыщенным вкусом.
Готовый десерт можно закатать в баночки или отправить на хранение в холодильник в герметичных, простерилизованных банках.
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