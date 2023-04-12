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Сегодня, 06:30

Рецепт вкусного и полезного кулича на Пасху

Валерия Шиянова
Автор
Надежда Бакуменко
Нутрициолог
Кулич на Пасху
Фото Istockphoto/Irina Kostina
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Кулич — один из главных символов Пасхи. Изначально пасхальный хлеб имел круглую или овальную форму. Но сегодня чаще всего можно встретить праздничную выпечку в форме цилиндра со сладкой глазурью сверху.

По православным традициям куличи выпекают накануне Пасхи. А освещают их в церкви на следующий день — в Светлую субботу. Обычно их готовят на дрожжевом тесте, а в глазурь, как правило, добавляют сахар.

Вместе с нутрициологом Надеждой Бакуменко предлагаем рецепт пасхального кулича для тех, кто отказался от глютена, лактозы и сахара.

Ингредиенты для теста

  • яйца — 3 шт.;

  • сироп топинамбура — 3-4 ст. л.;

  • растительное молоко (если у вас аллергия на глютен, не выбирайте овсяное) — 100 мл;

  • любое растительное масло — 60 мл (или масло гхи в жидком виде — 50 мл);

  • рисовая мука — 150 г;

  • миндальная мука — 100 г;

  • щепотка соли;

  • щепотка соды;

  • миндаль — по вкусу;

  • горсть сушеной клюквы.

Количество ингредиентов рассчитано примерно на 3-4 небольших кулича или на один большой.

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Ингредиенты для глазури

  • яйцо — 1 шт.;

  • сироп топинамбура — по вкусу;

  • щепотка соли;

  • лимон — 1 ломтик.

Куличи и крашеные яйца
Freepik/chandlervid85

Приготовление кулича

Взбить три яйца с подсластителем. Добавить остальные ингредиенты (кроме лимона) и замесить тесто. Покрошить ножом миндаль. В конце добавить соду, миндаль и клюкву.

Смазать формочки (специальные для кулича, можно выбрать бумажные или металлические) маслом и заполнить их тестом. Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать куличи 25-30 минут (зависит от мощности духовки). Чтобы проверить, пропеклось ли тесто, можно проткнуть его зубочисткой: если на ней ничего не осталось, основа для кулича готова.

Приготовление глазури

Глубокую емкость протереть ломтиком лимона. Высыпать щепотку соли и белок одного яйца (строго без желтков!). Добавить подсластитель. Взбивать пять минут до плотных пиков, постепенно увеличивая скорость. Нанести шапочкой на предварительно остывшие куличи.

Приятного аппетита!

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