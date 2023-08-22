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Сегодня, 20:00

Как правильно чистить гранат: 6 простых способов

Варвара Скобелева
Филолог, лингвист
Валентина Торшина
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Разрезанный гранат на светлом сером фоне
Фото Freepik/KamranAydinov
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Гранат — фрукт, богатый калием, кальцием, магнием и фосфором. В гранатах много витаминов С и К, а также фолиевой кислоты, важных для обмена веществ в тканях, кроветворения, нормальной работы нервной системы и в целом здоровья организма. А антиоксидантные возможности гранатового сока оцениваются учеными выше зеленого чая и красного вина. Но почему же в магазинах мы всегда обходим гранат стороной? Пожалуй, главный аргумент: сложно и долго чистить. Вместе с нутрициологом Валентиной Торшиной мы выбрали несколько способов, упрощающих чистку рубинового фрукта.

Эффектный способ очистки граната

Способ для тех, кому нужна красивая подача граната для праздничного стола.

Вам понадобятся: нож, доска.

Шаг 1: Найдите верхнюю часть плода

Она похожа на цветок или корону. Отступив от «короны» на 11,5 см, сделайте круговой надрез. Основная задача — надрезать кожицу, не задев зерна.

Шаг 2: Снимите надрезанную часть кожуры как крышечку

Вы увидите тонкие прожилки, делящие гранат внутри на дольки. Сделайте аккуратные надрезы кожуры сверху вниз вдоль этих прожилок, не доходя до нижней точки. Если в верхней части вы увидите белую плотную сердцевину, постарайтесь аккуратно удалить ее ножом.

Шаг 4: Переверните гранат вниз открытой частью

Чтобы возможные брызги не разлетелись вверх. Осторожно разделите дольки граната руками.

Шаг 5: Вновь переверните гранат

Он будет раскрыт в виде цветка, который легко украсит вашу фруктовую тарелку. Гостям достаточно будет отделить одну дольку граната и съесть из нее зерна.

Гранат разрезанный в виде цветка
Фото https://docs.google.com/document/d/1Ju4yqU7a89z2pKfqn0KbnzhBzc35N8x4qw8Y9K-qQCs/edit?usp=drivesdk

Самый «чистый» способ

Способ для тех, кто хочет использовать зерна граната для салата, десерта или других блюд.
Вам понадобятся: нож, доска, глубокая миска с холодной водой, дуршлаг и шумовка.

Шаг 1: Помните гранат в руках

Постучите по нему со всех сторон рукояткой ножа или покатайте по доске. Так зерна лучше отойдут от кожуры.

Шаг 2: Сделайте круговой надрез в верхней части граната

Снимите крышечку, надрежьте кожуру вдоль прожилок так, чтобы надрезы сошлись в нижней точке. После этого отделите плотную середину.

Шаг 3: Поместите гранат в миску с холодной водой

И разделите его по линиям надреза. Снимите кожуру и крупные пленки, разделите фрукт на зерна.

Долька граната в миске с холодной водой
Фото Istockphoto.com/Studio-Annika

Шаг 4: Оставьте зерна в воде на несколько минут

Остатки пленок отделятся и всплывут на поверхность. Шумовкой удалите с поверхности мусор.

Шаг 5: Слейте зерна граната в дуршлаг, еще раз промойте под напором холодной воды

Готово! Целые зерна граната можно просушить и хранить в сухой плотно закрытой емкости в холодильнике четыре-пять дней.

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Способ для приготовления гранатового сока

Тонкости приготовления гранатового сока будут зависеть от типа соковыжималки.

Так, например, с помощью соковыжималки-пресса можно легко сделать сок, разрезав гранат на две половинки поперек. Для приготовления сока в центробежной или шнековой соковыжималке необходимо очистить плод от внешней кожуры, так как она может быть слишком жесткой для прибора.

Половинка граната и два стакана с гранатовым соком на сером фоне
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Чтобы очистить плод, снимите «крышечку» граната и сделайте надрезы вдоль прожилок, как в первом способе очистки фрукта. Затем по надрезам отделите кожуру от мякоти граната. В зависимости от размера соковыжималки можно класть в нее дольки граната по отдельности или всю мякоть целиком.

Сок из граната лучше выпивать сразу, не хранить. При соприкосновении с воздухом он окисляется и очень быстро теряет большую часть витаминов и флавоноидов.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Способы для любителей гаджетов

Использование специального ножа

Нож для чистки граната — это слегка изогнутое лезвие на ручке, которое облегчает процесс срезания шапочки граната, надрезы и вырезание плотной белой сердцевины. Производители также рекомендуют раскалывать таким ножом гранат на дольки. Однако помните, что пленки все равно придется удалять вручную. По большому счету выполнить все операции можно и обычным ножом.

Если гранат подсох, а кожура стала слишком плотной, опустите фрукт в холодную воду на 10-15 минут, чтобы она размокла. Важно почистить и съесть фрукт сразу после этого, иначе он может испортиться.
Валентина Торшина
Нутрициолог

Использование специального контейнера

Контейнер для чистки граната представляет собой миску с решеткой, отверстия которой по размеру немного превышают размер гранатовых зерен. Половинку граната следует положить на решетку, после чего накрыть фрукт силиконовой полусферой. Через сферу необходимо постучать по гранату ложкой или лопаткой: зерна выпадут, а пленки останутся на решетке.

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Этот способ достаточно эффективен, если гранат спелый и зерна хорошо отходят сами. Дополнительно можно простучать целый гранат, перед тем как положить половину фрукта в контейнер. Так зерна будут отделяться лучше.

Способ с ложкой и пакетом

Способ для тех, кто чистит гранат в походных условиях. По эффективности он уступает предыдущим вариантам.
Вам понадобятся: нож, доска, пакет, деревянная ложка или лопатка.

Шаг 1: Простучите гранат со всех сторон

Или слегка покатайте фрукт по доске.

Шаг 2: Разрежьте фрукт на две половины поперек

Поместите одну половину в пакет срезом вниз.

Гранат разрезан на пополам на сером фоне
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Шаг 3: Постучите по кожуре этой половины ложкой

Чтобы зерна вываливались в пакет. Внутри пакета аккуратно отделите кожуру граната.

Шаг 4: Наберите в пакет с зернами воду

Чтобы мелкие пленки и соринки всплыли. Уберите их с поверхности.

Шаг 5: Слейте воду.

Зерна готовы!

Как правильно хранить фрукты. Как и где хранить овощи и фрукты, чтобы продлить их свежесть

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